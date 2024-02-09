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Баскетбол

Игрок Майами стал виновником аварии, которая привела к частичной ампутации ноги у пострадавшего

Баскетболист был обвинен в "небрежном и халатном" вождении.
Сегодня, 16:06
Хейвуд Хайсмит / Getty Images
Хейвуд Хайсмит / Getty Images

Форвард Майами Хит Хейвуд Хайсмит был обвинен в "небрежном и халатном" вождении, что вызвало автомобильную аварию, в результате которой пострадавшему мужчине частично ампутировали правую ногу, сообщает ESPN.

Сам баскетболист в результате аварии не пострадал. По данным полиции, авария произошла, когда 27-летний игрок ехал домой после победы Майами над Орландо (121:95) 7 февраля.

Джерри Дианис, агент Хайсмита, в своем заявлении признал факт аварии и травмы мужчины, назвав это "несчастным случаем". Он сказал, что Хайсмит не употреблял алкоголь или наркотики и не превышал скорость.

Однако согласно отчету об аварии, Хайсмит превысил скорость на 5 миль в час (8 км/ч), двигаясь со скоростью 45 миль в час (примерно 72 км/ч).

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Хайсмит не смог вовремя остановить свою машину и врезался в автомобиль для инвалидов, за которым находился мужчина. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Помимо частичной ампутации у него сломана левая нога и, возможно, сломана левая рука.

Обвинение Хайсмита не считается уголовным, заявил представитель полиции Майами-Дейд. При этом форвард пропустил домашний матч против Сан-Антонио (116:104) 8 февраля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит

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