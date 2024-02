Лейкерс представили статую Брайанта, которая будет установлена возле арены

Минувшей ночью Лейкерс провели презентацию первой из трех будущих статуй Коби Брайанта, которые будут установлены возле Crypto.com Арены, сообщает ESPN.

Бронзовая статуя высотой 5,79 м и весом 1814 кг окружена пятью копиями кубков Ларри О'Брайена. Она установлена ​​на черном треугольном основании — ода треугольному нападению бывшего тренера "озерников" Фила Джексона и его помощника Текса Уинтера.

For Kobe. For the die-hard Laker fans. For our family. Mamba forever. pic.twitter.com/uExf0oEWgY

На боковой стороне основания есть цитата Брайанта, которая гласит: "Оставьте игру лучшей, чем вы ее нашли. А когда придет время вам уйти, оставьте легенду"

На статуе также есть QR-код, который фанаты могут сканировать с помощью своих телефонов, что приведет их к видео с нарезкой ярких моментов "Черной Мамбы", которое было озвучено легендарным актером Дензелом Вашингтоном.

На этой статуе Коби изображен в джерси с номером 8, под которым он выступал в первой части своей карьеры. Брайант указывает пальцем в небо - этот момент состоялся в 2006 году, когда Коби набрал 81 очко в игре против Торонто.

Kobe Bryant’s statue is inspired by his pose after his 81-point game in 2006 👏 pic.twitter.com/X2eXbFvXjY

Во время презентации вдова Брайанта Ванесса заявила, что он сам выбрал именно этот момент.

"Для справки, Коби выбрал позу, которую вы сейчас увидите, так что если у кого-то возникнут с ней какие-либо проблемы, хр*ново", - сказала Ванесса.

"Kobe picked the pose you're about to see. So if anyone has any issues with it... tough s--t."



Vanessa on Kobe's statue pic.twitter.com/vpIVKQFfKp