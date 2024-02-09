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Баскетбол

Лейкерс представили статую Брайанта, которая будет установлена возле арены

В будущем "озерники" покажут еще две статуи великого баскетболиста.
Сегодня, 15:40
Коби Брайант / Getty Images
Коби Брайант / Getty Images

Минувшей ночью Лейкерс провели презентацию первой из трех будущих статуй Коби Брайанта, которые будут установлены возле Crypto.com Арены, сообщает ESPN.

Бронзовая статуя высотой 5,79 м и весом 1814 кг окружена пятью копиями кубков Ларри О'Брайена. Она установлена ​​на черном треугольном основании — ода треугольному нападению бывшего тренера "озерников" Фила Джексона и его помощника Текса Уинтера.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

На боковой стороне основания есть цитата Брайанта, которая гласит: "Оставьте игру лучшей, чем вы ее нашли. А когда придет время вам уйти, оставьте легенду"

На статуе также есть QR-код, который фанаты могут сканировать с помощью своих телефонов, что приведет их к видео с нарезкой ярких моментов "Черной Мамбы", которое было озвучено легендарным актером Дензелом Вашингтоном.

На этой статуе Коби изображен в джерси с номером 8, под которым он выступал в первой части своей карьеры. Брайант указывает пальцем в небо - этот момент состоялся в 2006 году, когда Коби набрал 81 очко в игре против Торонто.

Во время презентации вдова Брайанта Ванесса заявила, что он сам выбрал именно этот момент.

"Для справки, Коби выбрал позу, которую вы сейчас увидите, так что если у кого-то возникнут с ней какие-либо проблемы, хр*ново", - сказала Ванесса.

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Пока что остается неизвестным, когда состоятся презентации двух других статуй.

По информации источника, на второй статуе Коби будет изображен в джерси с номером 24, а на третьей он будет вместе со своей дочкой Джанной, которая тоже стала жертвой авиакатастрофы 26 января 2020 года.

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