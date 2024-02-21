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Баскетбол

Дюрант хочет вернуться в Сиэтл, если НБА пойдет на расширение лиги

Настало время поностальгировать вместе с Кей Ди.
Сегодня, 20:00
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Кевин Дюрант был выбран Сиэтлом под общим вторым пиком на драфте 2007 года. Однако спустя год франшиза переехала в Оклахому. С тех пор в Сиэтле нет баскетбольной команды.

Во время интервью Boardroom форвард Финикса признался, что он без тени сомнений вернется в Сиэтл на любую роль, если в результате потенциального расширения НБА в городе снова появится команда.

"Я чувствую, что эта франшиза является знаковым брендом для НБА. Этот рынок — баскетбольный рынок, которому необходимо влияние команды НБА в этом городе", - цитирует Кей Ди BasketNews.

"Я верю, что он (Сиэтл) вернется. Он будет частью расширения лиги. Помогать управлять командой, помогать ей, когда она вернется в лигу, мне бы это очень понравилось. Когда я завершу карьеру, эта мечта сбудется. Это, наверное, одна из немногих вещей, которые я бы действительно зафиксировал, как-будто снова играю".

"Я чувствую, что могу повысить ценность любой франшизы, просто основываясь на моем обучении с течением времени, моем опыте индивидуального игрока в этой лиге и просто наличии желания что-то делать".

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Ранее стало известно, что бывший игрок нескольких команд НБА потерял контракт с российской командой, за которую он даже не успел дебютировать.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сиэтл кевин Дюрант Оклахома-Сити Тандер Финикс Санз

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