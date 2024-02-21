Дюрант хочет вернуться в Сиэтл, если НБА пойдет на расширение лиги
Кевин Дюрант был выбран Сиэтлом под общим вторым пиком на драфте 2007 года. Однако спустя год франшиза переехала в Оклахому. С тех пор в Сиэтле нет баскетбольной команды.
Во время интервью Boardroom форвард Финикса признался, что он без тени сомнений вернется в Сиэтл на любую роль, если в результате потенциального расширения НБА в городе снова появится команда.
"Я чувствую, что эта франшиза является знаковым брендом для НБА. Этот рынок — баскетбольный рынок, которому необходимо влияние команды НБА в этом городе", - цитирует Кей Ди BasketNews.
"Я верю, что он (Сиэтл) вернется. Он будет частью расширения лиги. Помогать управлять командой, помогать ей, когда она вернется в лигу, мне бы это очень понравилось. Когда я завершу карьеру, эта мечта сбудется. Это, наверное, одна из немногих вещей, которые я бы действительно зафиксировал, как-будто снова играю".
"Я чувствую, что могу повысить ценность любой франшизы, просто основываясь на моем обучении с течением времени, моем опыте индивидуального игрока в этой лиге и просто наличии желания что-то делать".
"To help run the team... that's a dream come true. That's probably one of the only things that I would really lock in like I was playing again."— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 20, 2024
Kevin Durant on possibly getting involved with the Seattle SuperSonics post retirement.
(via @boardroom)pic.twitter.com/oOY4nuNzRJ
Читай также: Одного из основателей династии Голден Стэйт связывают с переходом в Орландо
Ранее стало известно, что бывший игрок нескольких команд НБА потерял контракт с российской командой, за которую он даже не успел дебютировать.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!