Дюрант хочет вернуться в Сиэтл, если НБА пойдет на расширение лиги

Кевин Дюрант был выбран Сиэтлом под общим вторым пиком на драфте 2007 года. Однако спустя год франшиза переехала в Оклахому. С тех пор в Сиэтле нет баскетбольной команды.

Во время интервью Boardroom форвард Финикса признался, что он без тени сомнений вернется в Сиэтл на любую роль, если в результате потенциального расширения НБА в городе снова появится команда.

"Я чувствую, что эта франшиза является знаковым брендом для НБА. Этот рынок — баскетбольный рынок, которому необходимо влияние команды НБА в этом городе", - цитирует Кей Ди BasketNews.

"Я верю, что он (Сиэтл) вернется. Он будет частью расширения лиги. Помогать управлять командой, помогать ей, когда она вернется в лигу, мне бы это очень понравилось. Когда я завершу карьеру, эта мечта сбудется. Это, наверное, одна из немногих вещей, которые я бы действительно зафиксировал, как-будто снова играю".

"Я чувствую, что могу повысить ценность любой франшизы, просто основываясь на моем обучении с течением времени, моем опыте индивидуального игрока в этой лиге и просто наличии желания что-то делать".

"To help run the team... that's a dream come true. That's probably one of the only things that I would really lock in like I was playing again."



Kevin Durant on possibly getting involved with the Seattle SuperSonics post retirement.



(via @boardroom)pic.twitter.com/oOY4nuNzRJ