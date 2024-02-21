Одного из основателей династии Голден Стэйт связывают с переходом в Орландо

Сплэш Бразерс могут распасться, если клуб и игрок не договорятся о новом контракте.

Тяжелые переговоры между Голден Стэйт и Клэем Томпсоном о продлении контракта могут привести к тому, что игрок будет вынужден выйти на рынок свободных агентов в поисках лучшей сделки.

Как сообщает Bleacher Report со ссылкой на Марка Стейна, на данный момент главным претендентом на 34-летнего защитника называется Орландо, который готов предложить ему хорошие деньги.

Однако сам баскетболист предпочитает остаться в Голден Стэйт, где он даже готов принять менее важную роль, лишь бы подписать продление.

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Клэй Томпсон проводит свой 13-й сезон в НБА, набирая в среднем за матч 17,3 очка, 3,5 подбора и 2,2 передачи при 42,1% реализации с игры и 37,3% реализации трехочковых. По всем показателям он демонстрирует свои худшие цифры, сравнивая со средними цифрами по карьере.

Напомним, что недавно Бруклин Нетс приняли решение отправить в отставку главного тренера Жака Вона.

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