Решение тренера Голден Стэйт прервало 12-летнюю серию Томпсона

Несмотря на это, баскетболист выдал едва ли не лучшую игру в этом сезоне.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Голден Стэйт добыл выездную победу над Ютой со счетом 140:137.

Лучшим игроком встречи стал защитник "воинов" Клэй Томпсон, который за 28 минут на паркете собрал линию из 35 очков, 6 подборов и 2 передач. Однако это произошло при необычных обстоятельствах.

Как сообщает официальный сайт НБА, Томпсон принял участие в матче, выйдя со скамейки, что произошло с ним впервые с марта 2012 года, когда он был новичком.

Таким образом прервалась его двенадцатилетняя серия, когда он выходил исключительно в составе стартовой пятерки Уорриорз. До этого дня 34-летний "снайпер" провел в старте 727 матчей подряд.

Klay Thompson is coming off the bench tonight for the 1st time since 2012 — his rookie year. pic.twitter.com/uGJj9QuOTV — StatMuse (@statmuse) February 16, 2024

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На данный момент Голден Стэйт занимает десятое место Западной конференции, имея баланс побед 27-26. Это место позволит команде Стива Керра выступить в турнире плей-ин.

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