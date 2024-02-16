НБА: Мемфис удержал победу над Милуоки, Голден Стэйт обыграли Юту

В рамках национальной баскетбольной ассоциации состоялось несколько матчей.

Ночь с 15 на 16 февраля не была особо насыщенной на события в национальной баскетбольной ассоциации.

Запланировано всего три матча, один из которых доигрывается в эти минуты.

Мемфис - Милуоки 113:110

Мемфис: З. Уильямс (27), В. Уильямс (18 + 12 подборов + 7 передач), Гудвин (11 + 7 подборов), Джемисон (10), Альдама (7 + 7 передач) - старт; Джексон (27), Стивенс (13), Гильярд (0), Ватанабе (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (35 + 12 передач), Лиллард (24 + 7 передач), Б. Лопес (14 + 11 подборов + 4 блок-шота), Бизли (9), Краудер (4) - старт; Портис (15 + 7 подборов), Грин (6), Коннотон (2), Беверли (1), Джексон (0).

Юта - Голден Стэйт 137:140

Юта: Секстон (35 + 9 передач), Джордж (33 + 6 передач), Маркканен (20 + 14 подборов), Коллинз (18 + 13 подборов), Кесслер (4) - старт; Кларксон (13 + 9 передач), Данн (8), Хортон-Такер (3), Хендрикс (3).

Голден Стэйт: Др. Грин (23), Уиггинс (19 + 7 подборов), Карри (16 + 10 передач), Подземски (13 + 8 передач), Куминга (13) - старт; Томпсон (35), Шарич (7), Киньонес (6), Пейтон II (4), Джексон-Дэвис (4), Луни (0).

Портленд - Миннесота 91:128

Портленд: Грант (20), Хендерсон (15), Камара (13), Саймонс (12 + 6 передач + 5 втрат), Ейтон (2) - старт; Вокер (8), Ріт (6), Мюррей (6), Бентон (4), Баджі (3), Хегенс (2), Мінайя (0), Тайбулл (0).

Миннесота: Эдвардс (34 + 7 передач), Таунс (23 + 8 подборов), Макдэниэлс (17), Конли (12), Гобер (11 + 12 подборов) – старт; Моррис (12), Рид (10), Никс (5), Андерсон (2 + 7 подборов), Александер-Уокер (2), Маклафлин (0), Майнотт (0), Миллер (0).

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