Бруклин отправил в отставку Жака Вона

Нетс решили пойти по стопам Милуоки и сменить главного тренера по ходу сезона.

Бруклин Нетс решились на серьезный шаг - в отставку был отправлен главный тренер команды Жак Вон, сообщает The Athletic.

Предполагается, что аргументом для увольнения стали результаты команды в нынешнем сезоне. На данный момент Бруклин идет одиннадцатым на Востоке при балансе побед 21-33.

Впервые Вон оказался в тренерском штабе Нетс в 2016 году, заняв должность ассистента Кенни Аткинсона. В 2020 году после увольнения Аткинсона он на время возглавил команду, став исполняющим обязанности главного тренера.

После назначения Стива Нэша главным тренером Бруклина в сентябре 2020 года Вон вернулся на роль помощника.

Когда Нэша уволили 1 ноября 2022 года, 49-летний специалист снова стал и.о. главного тренера. Спустя неделю его назначили главным тренером, а в феврале 2023 года он подписал многолетнее продление.

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При Воне Бруклин провел 129 матчей (64-65). В прошлом сезоне тренер вывел команду в плей-офф с шестого места конференции, однако она вылетела в первом же раунде от Филадельфии (0-4).

Напомним, что в январе Милуоки уволил Эдриана Гриффина, назначив на его место Дока Риверса. С того момента Бакс выиграли всего четыре матча из двенадцати.

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