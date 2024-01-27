Милуоки объявил о назначении Дока Риверса новым главным тренером
Милуоки Бакс обзавелись новым главным тренером в лице Дока Риверса, сообщает официальный сайт НБА.
По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Риверс подписал контракт до конца сезона-2026/27, по которому он заработает примерно 40 миллионов долларов.
Стоит отметить, что Милуоки вынуждены платить зарплату сразу трем тренерам: Майк Буденхольцер и Эдриан Гриффин также будут получать выплаты от "оленей".
Риверс находился на трибунах и следил за тем, как Милуоки проигрывал Кливленду (100:112) минувшей ночью.
Doc Rivers was in the house tonight to watch Giannis Antetokounmpo and the Milwaukee Bucks against the Cleveland Cavaliers. pic.twitter.com/5fsC6rfzxm— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 27, 2024
Напомним, что минувшей ночью звезда Далласа Лука Дончич провел историческое выступление, набрав 73 очка в матче против Атланты.
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