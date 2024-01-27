Милуоки объявил о назначении Дока Риверса новым главным тренером

Спустя менее года чемпион НБА 2008 года возвращается к работе.

Милуоки Бакс обзавелись новым главным тренером в лице Дока Риверса, сообщает официальный сайт НБА.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Риверс подписал контракт до конца сезона-2026/27, по которому он заработает примерно 40 миллионов долларов.

Стоит отметить, что Милуоки вынуждены платить зарплату сразу трем тренерам: Майк Буденхольцер и Эдриан Гриффин также будут получать выплаты от "оленей".

Риверс находился на трибунах и следил за тем, как Милуоки проигрывал Кливленду (100:112) минувшей ночью.

Doc Rivers was in the house tonight to watch Giannis Antetokounmpo and the Milwaukee Bucks against the Cleveland Cavaliers. pic.twitter.com/5fsC6rfzxm — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 27, 2024

Напомним, что минувшей ночью звезда Далласа Лука Дончич провел историческое выступление, набрав 73 очка в матче против Атланты.

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