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Баскетбол

Дончич выдал четвертое по результативности выступление в истории НБА

К тому же Лука Мэджик продемонстрировал выдающуюся эффективность и побил несколько командных рекордов.
Сегодня, 15:59
Лука Дончич / https://twitter.com/luka7doncic
Лука Дончич / https://twitter.com/luka7doncic

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Даллас на выезде одолел Атланту со счетом 148:143.

Лучшим игроком встречи стал звездный защитник Маверикс Лука Дончич, набравший невероятные 73 очка при 10 подборах и 7 передачах.

Как сообщает официальный сайт лиги, Дончич побил собственный и командный рекорд результативности за матч (60 очков), а также записал на свой счет рекордные 41 очко в первой половине, превзойдя достижение Дирка Новицки.

К тому же, 24-летний словенец выдал четвертое самое результативное сольное выступление в истории НБА, повторив достижение Уилта Чемберлена (дважды в 1962 году) и Дэвида Томпсона (1978).

Обладатель рекорда всем прекрасно известен - во все том же 1962 году Чемберлен набрал ровно 100 очков.

Он же занимает третье место данного рейтинга с 78 баллами (1961). Вторым идет Коби Брайант, который в 2006 году набрал 81 очко.

Это было пятнадцатое 70-очковое выступление в истории лиги, а Лука стал лишь десятым игроком, которому удалось это сделать.

Стоит отметить, что Дончич также продемонстрировал выдающуюся эффективность, ведь он стал первым игроком в истории, набравший 70+ очков при 75% реализации бросков с игры.

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В нынешнем сезоне Лука Дончич провел 38 матчей, в которых в среднем набирал 34,6 очка, 8,6 подбора и 9,2 передачи. Даллас на данный момент идет восьмым на Западе, имея баланс побед 25-20.

Ранее стало известно, что одноклубник словенца Кайри Ирвинг лишился возможности претендовать на сезонные награды НБА из-за пропуска матча против Атланты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Лука Дончич

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