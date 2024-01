Дончич выдал четвертое по результативности выступление в истории НБА

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Даллас на выезде одолел Атланту со счетом 148:143.

Лучшим игроком встречи стал звездный защитник Маверикс Лука Дончич, набравший невероятные 73 очка при 10 подборах и 7 передачах.

Как сообщает официальный сайт лиги, Дончич побил собственный и командный рекорд результативности за матч (60 очков), а также записал на свой счет рекордные 41 очко в первой половине, превзойдя достижение Дирка Новицки.

К тому же, 24-летний словенец выдал четвертое самое результативное сольное выступление в истории НБА, повторив достижение Уилта Чемберлена (дважды в 1962 году) и Дэвида Томпсона (1978).

Обладатель рекорда всем прекрасно известен - во все том же 1962 году Чемберлен набрал ровно 100 очков.

Он же занимает третье место данного рейтинга с 78 баллами (1961). Вторым идет Коби Брайант, который в 2006 году набрал 81 очко.

Это было пятнадцатое 70-очковое выступление в истории лиги, а Лука стал лишь десятым игроком, которому удалось это сделать.

Стоит отметить, что Дончич также продемонстрировал выдающуюся эффективность, ведь он стал первым игроком в истории, набравший 70+ очков при 75% реализации бросков с игры.

HISTORIC 73-POINT NIGHT FROM LUKA DONCIC 🤯



🔥 73 PTS

🔥 25/33 FGM (75.8%)

🔥 15/16 FTM

🔥 8 3PM



He becomes the 4th player in NBA history to score 73+ points and the first ever to score 70+ on 75% or higher from the field. pic.twitter.com/Afm9cyJung