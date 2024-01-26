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Баскетбол

Ирвинг лишился возможности претендовать на сезонные награды НБА

Звезда Далласа пропустила слишком много матчей.
Вчера, 23:02
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Защитник Далласа Кайри Ирвинг будет вынужден пропустить матч против Атланты из-за вывиха большого пальца правой руки, сообщает ESPN.

Ирвинг получил травму во время матча против Бостона (110:119) 23 января. Он пропустил следующий поединок против Финикса (109:132).

Согласно ClutchPoints, игра против Атланты станет для 31-летнего разыгрывающего уже 18-й в нынешнем сезоне, которую он пропустит. ПО этой причине он не сможет претендовать на сезонные награды НБА.

Напомним, что по правилам нового коллективного договора, который НБА подписала с профсоюзом игроков, баскетболисты могут претендовать на награды только в том случае, если они сыграют 65+матчей. Ирвинг же после травмы сможет провести не более 64 матчей регулярного сезона.

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В нынешнем сезоне Кайри Ирвинг принял участие в 27 матчах, в которых набирал в среднем 25,2 очка, 5,3 передачи и 5,1 подбора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Даллас Маверикс

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