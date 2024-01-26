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Баскетбол

Вашингтон повысил ассистента тренера до временного тренера

Брайан Киф будет руководить "волшебниками" до конца этого сезона.
Сегодня, 19:59
Брайан Киф / Getty Images
Брайан Киф / Getty Images

Как и было объявлено ранее, Вашингтон назвал имя того, кто будет возглавлять команду до конца сезона-2023/24.

Этим счастливчиком оказался бывший ассистент Уэса Анселда-младшего Брайан Киф, которого повысили до временного тренера Уизардс, сообщает ESPN.

Киф уже успел побыть в новой роли минувшей ночью, когда его подопечные на своем паркете проиграли Юте (108:123). Для Вашингтона это поражение стало уже шестым подряд.

Напомним, что днем ранее Вашингтон перевел Уэса Анселда с поста главного тренера на работу во фронт-офисе организации. Брайан Киф будет руководить командой остаток нынешнего сезона, а в межсезонье клуб объявит о новом главном тренере.

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После поражения от Юты Вашингтон продолжает занимать четырнадцатое место в таблице Восточной конференции, имея баланс побед 7-37.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вашингтон Уизардс

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