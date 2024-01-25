Вашингтон перевел главного тренера на работу во фронт-офисе
Вашингтон Уизардс приняли решение провести некоторые перестановки в организации.
По информации ESPN, руководство клуба перевело главного тренера Уэса Анселда-младшего на работу во фронт-офисе франшизы.
"Я благодарен за то, что был главным тренером Вашингтон Уизардс. Я с нетерпением жду этой новой возможности работать над дальнейшим прогрессом нашей организации", - заявил Анселд.
Уэс Анселд-младший возглавил Вашингтон 17 июля 2021 года. С того момента Уизардс провели 207 матчей, 77 из которых завершились победой, а 130 - поражением.
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Команда сообщила, что позже в четверг, 25 января, она назовет имя временного главного тренера, после чего начнутся поиски постоянного тренера, который будет назначен в межсезонье.
На данный момент Вашингтон занимает четырнадцатое место Восточной конференции, имея отрицательный баланс побед (7-36).
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