iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Вашингтон перевел главного тренера на работу во фронт-офисе

После назначения временного тренера начнутся поиски того, кто заменит Уэса Анселда у руля Уизардс уже в межсезонье.
Сегодня, 16:26
Уэс Анселд / Getty Images
Уэс Анселд / Getty Images

Вашингтон Уизардс приняли решение провести некоторые перестановки в организации.

По информации ESPN, руководство клуба перевело главного тренера Уэса Анселда-младшего на работу во фронт-офисе франшизы.

"Я благодарен за то, что был главным тренером Вашингтон Уизардс. Я с нетерпением жду этой новой возможности работать над дальнейшим прогрессом нашей организации", - заявил Анселд.

Уэс Анселд-младший возглавил Вашингтон 17 июля 2021 года. С того момента Уизардс провели 207 матчей, 77 из которых завершились победой, а 130 - поражением.

Читай также: Прометей гарантировал себе плей-офф Еврокубка за счет победы над Хапоэлем Тель-Авив

Команда сообщила, что позже в четверг, 25 января, она назовет имя временного главного тренера, после чего начнутся поиски постоянного тренера, который будет назначен в межсезонье.

На данный момент Вашингтон занимает четырнадцатое место Восточной конференции, имея отрицательный баланс побед (7-36).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вашингтон Уизардс

Статьи по теме

Детройт и Вашингтон провели обмен при участии четырех игроков Детройт и Вашингтон провели обмен при участии четырех игроков
Бывшему игроку Вашингтона и Голден Стэйт предъявили обвинения в многочисленных кражах Бывшему игроку Вашингтона и Голден Стэйт предъявили обвинения в многочисленных кражах
Владелец Вашингтон Уизардс и Вашингтон Кэпиталз планирует перевезти франшизы в Вирджинию Владелец Вашингтон Уизардс и Вашингтон Кэпиталз планирует перевезти франшизы в Вирджинию
НБА: Атланта уверенно обыграла Вашингтон, Лейкерс неожиданно победили Кливленд НБА: Атланта уверенно обыграла Вашингтон, Лейкерс неожиданно победили Кливленд
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании
Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Украина16:35
Полесье усилилось экс-игроком Динамо и Шахтера
НБА16:26
Вашингтон перевел главного тренера на работу во фронт-офисе
Формула 116:11
Леклер подписал новый контракт с Феррари
Европа15:36
"Желаем удачи": Милан поздравил Шевченко с назначением на должность президента УАФ
Теннис15:08
Ястремская проиграла китаянке в полуфинале Australian Open
Теннис15:00
Australian Open-2024: Ястремская проиграла в полуфинале одиночного разряда, Киченок сыграет в полуфинале парного разряда
Теннис14:59
Australian Open-2024 (WTA): соболенко и Циньвэнь сыграют в финале
Теннис14:56
Ястремская не смогла пробиться в финал Australian Open-2024, уступив китаянке
Украина14:17
Ребров, Зинченко и Монзуль: стали известны вице-президенты и члены нового исполкома УАФ
Украина13:50
Шевченко представил свою программу по проблемам и развитию украинского футбола
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK