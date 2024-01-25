Прометей гарантировал себе плей-офф Еврокубка за счет победы над Хапоэлем Тель-Авив

Этому также поспособствовал результат другого матча этой группы.

В среду, 24 января, в рамках 16-го тура группового этапа Еврокубка Прометей обыграл Хапоэль Тель-Авив со счетом 113:105.

Лучшим игроком встречи стал форвард "красно-белых" Рональд Марч, который за 32 минуты на паркете собрал линию из 27 очков, 4 подборов и 4 передач.

Как сообщает официальный сайт клуба, Прометей гарантировал себе место в плей-офф Еврокубка. Это произошло после того, как Вулвз обыграли Венецию (75:57), выбив тем самым итальянцев из борьбы за первую шестерку.

Это позволило команде Ронена Гинзбурга, которая идет шестой, не бояться опуститься ниже. При этом она еще даже может занять четвертое место. В оставшихся двух турах Прометей сыграет с Венецией и Ховентутом, который идет четвертым.

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Стоит отметить, что для Прометея это будет второй плей-офф за два года участия в Еврокубке. Напомним, что в прошлом сезоне коллектив из Слобожанского дошел до полуфинал, где уступил Тюрк Телекому.

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