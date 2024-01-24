"Я почти проблевался": игрок сборной Украины отреагировал на решение исполкома ФБУ

В среду, 23 января, ФБУ объявила об ужесточении наказания тех игроков, которые необоснованно не прибыли в расположение сборной Украины.

Теперь, если причина, по которой баскетболист не прибыл на вызов ФБУ в расположение национальной команды, посчитается недостаточно уважительной, игроку будет угрожать дисквалификация сроком от 1 до 2 лет.

На эту новость отреагировал защитник Прометея и сборной Украины Иссуф Санон. В Stories в Instagram 24-летний украинец прокомментировал решение исполкома ФБУ, написав: "Я почти проблевался".

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Стоит отметить, что Иссуф Санон не попал в расширенную заявку сборной Украины на будущие матчи отбора на Евробаскет-2025 против Словении и Португалии.

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