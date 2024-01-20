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Украина огласила расширенную заявку на матчи отбора на Евробаскет-2025

Традиционно на эти игры не смогут приехать украинцы из НБА.
Сегодня, 14:34
Сборная Украины по баскетболу / Getty Images
Сборная Украины по баскетболу / Getty Images

Через месяц, 22 февраля, сборная Украины стартует в отборе на Евробаскет 2025 года.

В первой игре группового этапа квалификации команда Виталия Степановского встретится в Копере со сборной Словении. А 25 февраля в Риге "желто-синие" сыграют против сборной Португалии.

В связи с этим на официальном сайте ФБУ была опубликована расширенная заявка сборной Украины на эти матчи. Так, в список тех, кто будет готовиться под руководством Степановского к матчам отбора, попали 16 баскетболистов.

Расширенная заявка сборной Украины на матчи отбора Евробаскета-2025:

Защитники:

  • Илья Сидоров (Прометей)
  • Виталий Зотов (Крайова, Румыния)
  • Александр Мишула (ZTE, Венгрия)
  • Александр Ковляр (Обрадойро, Испания)
  • Анатолий Шундель (Тарту, Эстония)

Форварды:

  • Павел Крутоус (Крайова, Румыния)
  • Александр Липовый (Прометей)
  • Иван Ткаченко (Прометей)
  • Андрей Войналович (Шленск, Польша)
  • Вячеслав Бобров (Прометей)
  • Владимир Конев (Днепр)

Центровые:

  • Вячеслав Петров (Подгорица, Черногория)
  • Артем Пустовой (Обрадойро, Испания)
  • Дмитрий Скапинцев (Вестчестер Никс, США)
  • Владимир Герун (Сендай, Япония)
  • Констанстин Аникиенко (Фокшани, Румыния)

Источник: ФБУ/fbu.ua

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Отмечается, что тренерский штаб хотел пригласить на сбор игрока молодежной сборной Украины Александра Кобзистого, но из-за травмы игрока эти планы были отменены.

Также нельзя не отметить отсутствие в заявке Иссуфа Санона, что вызвало удивление у фанатов в социальных сетях. Сообщается, что это был выбор Степановского

Они также задались вопросом, где Вячеслав Кравцов, но здесь все более понятно - еще летом во время полуфинала плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024 против Хорватии 36-летний центровой порвал ахиллово сухожилие.

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