Украина огласила расширенную заявку на матчи отбора на Евробаскет-2025
Через месяц, 22 февраля, сборная Украины стартует в отборе на Евробаскет 2025 года.
В первой игре группового этапа квалификации команда Виталия Степановского встретится в Копере со сборной Словении. А 25 февраля в Риге "желто-синие" сыграют против сборной Португалии.
В связи с этим на официальном сайте ФБУ была опубликована расширенная заявка сборной Украины на эти матчи. Так, в список тех, кто будет готовиться под руководством Степановского к матчам отбора, попали 16 баскетболистов.
Расширенная заявка сборной Украины на матчи отбора Евробаскета-2025:
Защитники:
- Илья Сидоров (Прометей)
- Виталий Зотов (Крайова, Румыния)
- Александр Мишула (ZTE, Венгрия)
- Александр Ковляр (Обрадойро, Испания)
- Анатолий Шундель (Тарту, Эстония)
Форварды:
- Павел Крутоус (Крайова, Румыния)
- Александр Липовый (Прометей)
- Иван Ткаченко (Прометей)
- Андрей Войналович (Шленск, Польша)
- Вячеслав Бобров (Прометей)
- Владимир Конев (Днепр)
Центровые:
- Вячеслав Петров (Подгорица, Черногория)
- Артем Пустовой (Обрадойро, Испания)
- Дмитрий Скапинцев (Вестчестер Никс, США)
- Владимир Герун (Сендай, Япония)
- Констанстин Аникиенко (Фокшани, Румыния)
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Отмечается, что тренерский штаб хотел пригласить на сбор игрока молодежной сборной Украины Александра Кобзистого, но из-за травмы игрока эти планы были отменены.
Также нельзя не отметить отсутствие в заявке Иссуфа Санона, что вызвало удивление у фанатов в социальных сетях. Сообщается, что это был выбор Степановского
Они также задались вопросом, где Вячеслав Кравцов, но здесь все более понятно - еще летом во время полуфинала плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024 против Хорватии 36-летний центровой порвал ахиллово сухожилие.
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