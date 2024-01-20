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Баскетбол

Майами провел церемонию выведения из обращения игрового номера Хаслема

Легенду Хит настолько накрыли эмоции, что он не смог зачитать подготовленную речь.
Сегодня, 10:50
Юдонис Хаслем / Getty Images
Юдонис Хаслем / Getty Images

За свою 20-летнюю карьеру в НБА, которую он провел в составе одной команды, Юдонис Хаслем никогда не попадал на Матч всех звезд, не оформлял трипл-дабл, не подписывал контракт, хоть сколько-то напоминающий максимальный, и даже никогда не становился лучшим игроком недели.

Несмотря на все это он - легенда Майами Хит. И, как и было объявлено ранее, организация из Флориды минувшей ночью вывела из обращения его 40-й номер, сообщает ESPN.

Источник: Getty Images

"Все вы поставили на то, что я расплачусь, не так ли? Я знаю, что вы все думаете, что я буду плакать. Да, это тяжело. Это тяжело. Heat Nation, это была огромная честь", - сказал во время церемонии Хаслем.

"Сегодня, мой номер выводят из обращения... Да, я заплачу", - после этих слов Юдонис снял очки и вытер глаза, которые наворачивались от слез. Он даже не смог продолжить читать заготовленный текст, поэтому далее он говорил то, что было у него на уме.

Видео полной церемонии выведения из обращения игрового номера Юдониса Хаслема:

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Хаслем родился в Майами, провел там всю свою карьеру, а теперь он работает вице-президентом команды по развитию баскетбола.

Он также помог Хит выиграть три чемпионских титула (2006, 2012, 2013). Еще четыре раза он выходил с командой в Финал НБА, где Майами проиграл Далласу, Сан-Антонио, Лейкерс и Денверу.

Его номер стал седьмым в истории франшизы, который больше никто не будет использовать.

Ранее Хит вывели из обращения игровые номера Алонзо Моурнинга (33), Тима Хардуэя (10), Шакила О'Нила (32), Криса Боша (1) и Дуэйна Уэйда (3).

Также организация решила, что в джерси Майами никто не будет играть под 23-м номером из уважения к Майклу Джордану, который никогда за флоридскую команду не играл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Юдонис Хаслем

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