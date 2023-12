Майами выведет из обращения игровой номер трехкратного чемпиона НБА

Майами в ближайшее время выведет из обращения игровой номер легенды франшизы Юдониса Хаслема, сообщает официальный сайт НБА.

Церемония поднятия баннера с его 40-м номером состоится 20 января перед матчем против Атланты.

