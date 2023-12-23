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Баскетбол

Майами выведет из обращения игровой номер трехкратного чемпиона НБА

Больше никто не сможет использовать номер Юдониса Хаслема, выступая в джерси Хит.
Сегодня, 18:12
Юдонис Хаслем / Getty Images
Юдонис Хаслем / Getty Images

Майами в ближайшее время выведет из обращения игровой номер легенды франшизы Юдониса Хаслема, сообщает официальный сайт НБА.

Церемония поднятия баннера с его 40-м номером состоится 20 января перед матчем против Атланты.

Хаслем станет шестым игроком в истории организации, который удостоился такой чести. Ранее Хит вывели из обращения игровые номера Алонзо Моурнинга (33), Тима Хардуэя (10), Шакила О'Нила (32), Криса Боша (1) и Дуэйна Уэйда (3).

Юдонис Хаслем всю свою карьеру провел в Майами, который подписал с ним контракт в 2003 году после того, как игрок не был выбран ни одной командой на драфте-2002.

За свою 20-летнюю карьеру 43-летний американец провел 879 матчей (501 в старте) и набирал в среднем 7,5 очка и 6,6 подбора.

Вместе с Хит Хаслем выиграл три чемпионских титула НБА, семь раз становился победителем Восточной конференции и 12 раз победителем Южно-Восточного дивизиона. Он был капитаном команды на протяжении 16 сезонов.

Источник: Getty Images

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Хаслем - один из трех игроков в истории НБА (Коби Брайант, Лос-Анджелес Лейкерс; Дирк Новицки, Даллас Маверикс), сыгравших не менее 20 сезонов за одну команду.

Он является лидером Майами по подборам и занимает второе место по количеству сыгранных игр, стартов и минут в истории франшизы. Его 147 матчей в постсезоне — это наибольшее количество матчей для незадрафтованных игроков в истории лиги.

Завершив карьеру, Хаслем получил должность вице-президента команды по развитию баскетбола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Юдонис Хаслем

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