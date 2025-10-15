iSport.ua
Баскетбол

Сборная США официально получила нового тренера

У Dream Team будет новый наставник.
Сегодня, 08:59       Автор: Василий Войтюк
Эрик Споэльстра
Национальная сборная США по баскетболу официально представила нового главного тренера.

Им стал наставник Майами Хит 54-летний Эрик Споельстра.

Ранее трехкратный чемпион НБА (дважды, как главный тренер и еще раз, как ассистент) работал в тренерском штабе сборной и вместе с ней выиграл Олимпийские игры в Париже.

Споэльстра будет готовить сборную к чемпионату мира и Олимпийским Играм в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году.

