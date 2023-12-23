Михайлюк рискует пропустить следующий матч Бостона

В субботу, 23 декабря, Бостон проведет матч против Клипперс в рамках Национальной баскетбольной лиги.

Бостон опубликовал список игроков, которые могут пропустить сегодняшний поединок.

Участие украинского баскетболиста Святослава Михайлюка под вопросом из-за ушиба левой пятки.

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Также под вопросом участие Джейсона Тейтума.

В текущем сезоне Михайлюк провел 11 матчей, в котором набрал 1,6 очка, 0,8 подбора и 0,4 передачи за 7:34 на площадке.

Матч Бостон - Клипперс стартует в 22.30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Детройт находится в шаге от повторения рекордной серии поражений в рамках одного сезона НБА.

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