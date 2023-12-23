iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Михайлюк рискует пропустить следующий матч Бостона

Украинец имеет проблемы со здоровьем.
Сегодня, 13:42
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В субботу, 23 декабря, Бостон проведет матч против Клипперс в рамках Национальной баскетбольной лиги.

Бостон опубликовал список игроков, которые могут пропустить сегодняшний поединок.

Участие украинского баскетболиста Святослава Михайлюка под вопросом из-за ушиба левой пятки.

Читай также: Карри и одноклубник Леня установили новые снайперские рекорды НБА

Также под вопросом участие Джейсона Тейтума.

В текущем сезоне Михайлюк провел 11 матчей, в котором набрал 1,6 очка, 0,8 подбора и 0,4 передачи за 7:34 на площадке.

Матч Бостон - Клипперс стартует в 22.30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Детройт находится в шаге от повторения рекордной серии поражений в рамках одного сезона НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бостон Святослав Михайлюк

Статьи по теме

НБА: Бостон с Михайлюком уступил в овертайме Миннесоте, Сакраменто с Ленем проиграл Хьюстону НБА: Бостон с Михайлюком уступил в овертайме Миннесоте, Сакраменто с Ленем проиграл Хьюстону
НБА: Бостон без Михайлюка справился с Бруклином, а Сакраменто c Ленем уступил Хьюстону НБА: Бостон без Михайлюка справился с Бруклином, а Сакраменто c Ленем уступил Хьюстону
НХЛ: Сан-Хосе продолжает погружение на дно, Детройт в напряженной борьбе победил Бостон НХЛ: Сан-Хосе продолжает погружение на дно, Детройт в напряженной борьбе победил Бостон
Спортивный директор ФИА покинул должность, проработав менее года Спортивный директор ФИА покинул должность, проработав менее года
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча
Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Формула 117:43
Спортивный директор ФИА покинул должность, проработав менее года
Европа17:35
Барселона намерена завоевать два трофея, чтобы снизить давление на клуб
Европа17:32
Лидер Реала посетил игру клуба Русина
Европа17:05
Варан готов пойти на снижение зарплаты ради Реала
Европа16:58
МЮ повторил антирекорд более чем 30-летней давности
Бокс16:55
Джошуа рассказал, сколько может провести боев в следующем году
Европа16:29
Вест Хэм без труда обыграл проблемный МЮ
Европа16:25
Миколенко вернется на поле после травмы в матче с Тоттенхэмом
Европа16:15
Барселона хочет подписать аргентинского вундеркинда
Европа16:11
Английский клуб следит за юным украинским талантом - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK