Детройт находится в шаге от повторения рекордной серии поражений в рамках одного сезона НБА

Вскоре у Бруклина будет отличная возможность стать частью исторического события.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Детройт на своем паркете уступил Юте со счетом 111:119.

Для Пистонс данное поражение стало уже 25-м подряд в нынешнем сезоне - команда Монти Уильямса находится всего в одном поражении от повторения исторического антирекорда, который принадлежит двум командам, сообщает ESPN.

Кливленд сезона-2010/11 и Филадельфия сезона-2013/14 проигрывали по 26 матчей подряд. При этом Сиксер владеют и самой длинной серией поражений в истории: в конце сезона-2014/15 началась 28-матчевая серия поражений, которая завершилась в сезоне-2015/16.

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Следующие две встречи "поршни" проведут против Бруклина 24 и 27 декабря. Таким образом Нетс могут "помочь" Детройту превзойти антирекорд Кливленда и Филадельфии для одного сезона.

На данный момент Пистонс имеют баланс побед 2-26, что позволяет им занимать последнее место на Востоке и в НБА в целом.

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