НБА: Оклахома прервала девятиматчевую серию побед Клипперс, Миннесота обыграла Лейкерс

В ночь на пятницу, 22 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации прошло восемь матчей.

Детройт снова проиграл, тем самым продолжив свою антирекордную серию, Мемфис с Джа Морантом одержал вторую победу подряд, девятиматчевая победная серий Клипперс прервалась в Оклахоме, а Лейкерс все никак не отойдут от победы во внутрисезонном турнире.

Детройт – Юта 111:119 (32:34, 26:30, 30:26, 23:29)

Детройт: Каннингем (28 + 7 подборов + 10 передач + 6 потерь), Айви (24 + 7 передач + 5 потерь), Бэгли (22), Богданович (8), Стюарт (7 + 9 подборов) – старт; Сассер (8), Томпсон (7), Беркс (5), Уайзмен (2), Ливерс (0).

Юта: Олиник (27 + 6 передач), Секстон (19 + 8 передач), Фонтеккьо (16), Данн (13 + 10 передач), Коллинз (13 + 9 подборов) – старт; Агбаджи (18), Хендрикс (7), Кесслер (4 + 10 подборов + 4 блок-шота), Шаманич (2).

Кливленд – Новый Орлеан 104:123 (28:36, 24:30, 24:28, 28:29)

Кливленд: Уэйд (20 + 9 подборов), Окоро (16), Аллен (14 + 7 подборов), Струс (13), Портер (7 + 11 передач) – старт; Ньянг (11), Леверт (9), Томпсон (6 + 7 подборов), А. Мобли (3), Бэйтс (3), Джонс (2), Меррилл (0).

Новый Орлеан: Мерфи (28), Макколлум (18), Ингрэм (17 + 7 подборов + 6 передач), Валанчюнас (13 + 7 подборов), Джонс (7) – старт; Маршалл (14), Робинсон-Эрл (11), Дэниэлс (7), Хоукинс (6), Альварадо (2).

Мемфис – Индиана 116:103 (35:22, 23:34, 28:21, 30:26)

Мемфис: Бэйн (31 + 7 передач), Джарен Джексон (21 + 8 подборов + 7 потерь), Морант (20 + 8 передач), Бийомбо (2), В. Уильямс (2) – старт; З. Уильямс (16), Альдама (13), Кончар (6), Тиллман (5).

Индиана: Топпин (22), Халибертон (17 + 14 передач), Хилд (15), Тернер (15 + 4 блок-шота), Б. Браун (4) – старт; Несмит (14), Матурин (6), Нембард (6), Джексон (2), Макконнелл (2).

Оклахома-Сити – Клипперс 134:115 (35:29, 29:30, 45:33, 25:23)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31 + 8 подборов), Холмгрен (23 + 7 передач), Дорт (21), Джейлен Уильямс (13 + 7 передач), Гидди (11 + 5 потерь) – старт; Джо (11), Уиггинс (8 + 7 подборов), Дженг (7), К. Уильямс (5), Джейлин Уильямс (2), Уоллес (2), Мэнн (0).

Клипперс: Харден (23 + 9 подборов + 6 передач), Джордж (22), Коффи (9), Зубац (6), Мэнн (5) – старт; Пауэлл (16), Уэстбрук (15 + 13 подборов + 5 потерь), Бостон (7), Хайлэнд (6), Тайс (4), Браун (2).

Чикаго – Сан-Антонио 114:95 (27:28, 25:20, 25:22, 37:25)

Чикаго: Уайт (22), Дерозан (21), Уильямс (18), Вучевич (16), Карузо (8) – старт; Драммонд (12 + 8 подборов + 5 перехватов), Досунму (11), Картер (5), Терри (1), Филлипс (0), Тэйлор (0).

Сан-Антонио: Васселл (21), Брэнэм (13), К. Джонсон (11), Сохан (9 + 7 подборов), Вембаньяма (7) – старт; Коллинз (14 + 9 подборов), Джонс (9 + 5 потерь), Уэсли (3), Макдермотт (3), Шэмпени (3), Осман (2), Мамукелашвили (0), Сиссоко (0).

Милуоки – Орландо 118:114 (28:31, 31:25, 32:26, 27:32)

Милуоки: Я. Адетокумбо (37 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Лиллард (24 + 8 передач), Миддлтон (14), Б. Лопес (14 + 7 подборов), Бизли (8) – старт; Коннотон (8 + 8 подборов), Портис (6 + 8 подборов), Боучэмп (5), Пэйн (2), Джексон (0).

Орландо: Ф. Вагнер (29 + 6 передач), Банкеро (23 + 7 подборов), Г. Харрис (14), Картер (4), Блэк (1) – старт; М. Вагнер (21 + 8 подборов), Энтони (18 + 11 подборов + 6 передач), Айзек (4), Хьюстан (0).

Миннесота – Лейкерс 118:111 (36:32, 27:27, 24:24, 31:28)

Миннесота: Эдвардс (27 + 7 подборов + 5 потерь), Таунс (21), Конли (16 + 8 передач), Гобер (15 + 13 подборов), Макдэниэлс (14) – старт; Андерсон (9), Рид (9), Александер-Уокер (5), Браун (2).

Лейкерс: Дэвис (31 + 8 подборов), Хатимура (18), Расселл (17 + 8 передач), Принс (14), Реддиш (8) – старт; Ривз (20 + 7 подборов), Хэйс (3), Вандербилт (0), Вуд (0).

Портленд – Вашингтон 117:118 (24:33, 30:34, 26:26, 37:25)

Портленд: Саймонс (41 + 7 передач), Эйтон (23 + 16 подборов), Грант (20), Брогдон (7), Камара (4) – старт; Рит (10), Уокер (8 + 11 подборов), Хендерсон (4), Тайбулл (0).

Вашингтон: Кузма (32 + 7 подборов), Джонс (24), Гэффорд (16 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Пул (13 + 6 передач), Авдия (13 + 9 подборов) – старт; Кисперт (9), Мускала (5), Галлинари (4), Кулибали (2), Гилл (0).

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