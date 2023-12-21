Пять главных событий 2023 года: баскетбол

Все меньше и меньше времени остается до того момента, как подойдет к своему завершению нынешний, 2023-й год.

В этом году произошло так много событий в мире спорта, что редакция ISPORT решила подвести итоги по основным видам спорта, которые интересуют украинцев.

Начнем нашу серию материалов с итогами 2023 года пятеркой событий в баскетболе, где было место как дебютным победам и рекордам, так и разочаровывающим поступкам и дисквалификациям по объективно глупым причинам.

Первое чемпионство Денвера

Начать хотелось бы с, пожалуй, главного события в НБА. Денвер никогда всерьез не считался претендентом на кубок Ларри О'Брайена. Да, в ростере Наггетс всегда были классные и выдающиеся игроки, такие как Аллен Айверсон и Кармело Энтони. Но их усилий не хватало, чтобы по итогам сезона поднять над головой заветный кубок.

Эта ситуация изменилась в 2014 году с появлением в команде 19-летнего паренька из сербского города Сомбор, которого Денвер выбрал под общим 41-м пиком. Конечно, в тот момент никто и подумать не мог, что этот игрок станет ключевой фигурой в команде, на которую никто и никогда не ставил.

С годами Никола Йокич отточил свои умения, которые характерны не только игрокам его позиции, но и разыгрывающим. Сейчас сербский бигмен заслуженно считается одним из самых разносторонне развитых игроков лиги и едва ли не лучшим на своей позиции.

Источник: Getty Images

Да, "Джокер" целиком и полностью заслуживает признания, но чемпионство не было бы возможным без его одноклубников и тренерского штаба во главе с Майклом Мэлоуном.

Еще несколько лет назад Джамал Мюррей со слезами на глазах думал, что команда обменяет его после того, как он порвал кресты. Но канадец не только восстановился, но и набрал приличную форму, вернувшись в статус второй звезды команды.

В том плей-офф также блистали Майкл Портер-младший, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Брюс Браун и Аарон Гордон. Мэлоуну удалось сколотить добротную банду не из самых выдающихся игроков, которые, тем не менее, прошли путь через Миннесоту, Финикс, Лейкерс и Майами, чтобы принести Денверу его первое чемпионство.

Германия впервые выиграла чемпионат мира, США остались без медалей

Похожая ситуация случилась спустя несколько месяцев после Финала НБА на чемпионате мира-2023, куда сборная США решила отправить не своих главных звезд, а команду звезд второго порядка и ролевиков.

Никто не сомневается в скиллах Энтони Эдвардса и Тайриза Халибертона, это классные молодые игроки. Но их способностей и опыта оказалось слишком мало, чтобы американцы взяли хоть какие-то медали. В итоге США проиграли Канаде в матче за третье место.

А в финале турнира встретились команды, которых мало кто ожидал там увидеть - Германия и Сербия. Причем сербы оказались там без Йокича, который пропускал ЧМ-2023 после тяжелого сезона в НБА.

Источник: Getty Images

Немцы вообще отметились главными апсетами турнира, выбив на пути к финалу Словению (100:71) и США (113:111), а также Латвию (81:79), которая без Кристапса Порзингиса все равно демонстрировала интересный баскетбол.

Главной звездой немецкой команды стал Деннис Шредер, он же получил звание MVP турнира. Финалы НБА и чемпионата мира показали, что это был год андердогов, которые ранее никогда не побеждали.

Рекорд Абдул-Джаббара пал - да здравствует "Король"

38 387 - именно столько очков за свою карьеру набрал великий Карим Абдул-Джаббар. Этот рекорд был установлен в 1989 году и понадобилось 44 года, чтобы нашелся игрок, который сможет превзойти результат шестикратного чемпиона НБА.

7 февраля 2023 года - в этот день пал практически полувековой рекорд Карима. В игре против Оклахомы суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс добавил в список своих достижений еще одну строчку - лучший скорер за всю историю регулярных сезонов НБА.

Насчет этого события начали говорить еще за год до того, как это произошло. Главным препятствием на пути к нему был сам ЛеБрон, а точнее его карьера. Были разговоры о том, что он может завершить карьеру: Джеймс понемногу начал страдать от травм, да и результаты "пурпурно-золотых" на настраивали на позитив.

Источник: Getty Images

Однако "Король" не устает показывать, что у него еще есть мотивация продолжать и что он, скорее всего, все же дождется того момента, когда он сможет сыграть вместе со своим сыном Бронни, чтобы у него в резюме появился еще один пункт, которым никто не может похвастаться.

30 декабря ЛеБрону исполнится 39 лет, но его результативность продолжает быть аномальной для игроков его возраста. Если с ним ничего не произойдет и он резко не сдаст, то мы будем наблюдать за его игрой еще пару лет. А потому количество набранных очков будет лишь увеличиваться. И кто знает, через сколько лет появится игрок, который сумеет побить его рекорд. А может он уже появился?

Пистолеты и дисквалификация Джа Моранта

Нет, Джа Морант вряд ли будет этим самым игроком и на это есть ряд причин, о которых можно было бы написать целый материал, но сейчас не об этом.

Как и ЛеБрон, Морант отметился событием, которое фанаты баскетбола запомнят надолго. Но лидер Мемфиса пошел дальше и сделал это дважды.

В марте Джа попал под расследование лиги за демонстрацию огнестрельного оружия в соцсетях из-за чего он был отстранен. Вернувшись в игру, вскоре Морант дал понять, что жизнь его ничему не учит и снова повторил свой "подвиг".

В этот раз наказание не могло быть легким, а потому НБА дисквалифицировала его на 25 матчей. Даже хулиган Гилберт Аринас раскритиковал действия Моранта, а это о многом говорит.

Можно сколько угодно указывать на то, что он всего лишь ошибся, он показывал игрушечный пистолет и все в таком духе, но Джа должен понимать, что он является одним из самых заметных игроков в лиге, за которым следят миллионы фанатов, в том числе дети. "Отличный" пример для подражания...

Внутрисезонный турнир и его успехи

По ходу прошлого сезона в НБА пошли разговоры о проведении первого в истории лиги турнира прямо посреди регулярки. У многих он вызвал вопросы о целесообразности, но комиссар НБА Адам Сильвер всех успокоил - лишних матчей не будет (кроме финала), все игры турнира пойдут в зачет как игры регулярного сезона.

А чтобы у команд появилась дополнительная мотивация, лига объявила о щедрых призовых, которые получат игроки и тренеры.

И это сработало! Команды выложились по-полной (хоть и не все), а в плей-офф турнира была атмосфера плей-офф постсезона.

Можно выделить и то, какие команды там оказались: пока все ожидали полуфиналы при участии условных Финикса, Денвера, Голден Стэйт и Бостона, их места заняли Новый Орлеан и Индиана, ну и Милуоки с Лейкерс также.

Источник: Getty Images

К сожалению, финал прошел без интриги: Лейкерс обыграли Индиану и стали триумфаторами дебютного турнира, а ЛеБрон Джеймс получил звание MVP.

Стоит отметить Адама Сильвера. Несмотря на всю ту критику, которая обрушилась на него до проведения турнира, комиссар НБА справился с давлением и добавил интереса к матчам во время регулярного сезона.

Обычно в ноябре НБА имеет в 10 раз меньше зрителей, чем НФЛ. Однако Сильвер изменил эту тенденцию. Согласно исследованию Forbes, НБА побила рекорды благодаря турниру.

Зрительская аудитория НБА в ноябре выросла на 26% во всех матчах внутрисезонного турнира (если сравнивать с матчами регулярки в этот же период год назад). А матч Голден Стэйт - Сакраменто 28 ноября собрал 2 миллиона зрителей, что на 93% больше, чем год назад. При этом цены на билеты турнира остались те же (лишь на финал их подняли).

Конечно, кто-то может сказать, что это всего лишь эффект от чего-то нового, и он будет прав. А понять, единоразовый это эффект или нет мы сможем лишь спустя год-два, когда у нас будет достаточно данных для сравнения. А пока что спасибо Адаму Сильверу за наш интересный ноябрь.

Бонус: Виктор Вембаньяма добрался до НБА

О Викторе Вембаньяме было рассказано уже так много, что кто-то мог от него уже и устать. Но появление в лучшей лиге мира одного из самых многообещающих талантов этого столетия нельзя не отметить.

Француз в своем дебютном сезоне демонстрирует примерно те же цифры, что и ЛеБрон Джеймс в сезоне-2003/04. Они оба попали в организации, которые долгое время не знали успеха, но у ЛеБрона не было такого тренера, как Грегг Попович.

Главное, чтобы Вембаньяма справился с давлением, потому что прямо сейчас от него ждут слишком много. Не стоит забывать, что ему всего 19 лет и у него еще все впереди, а потому никто не должен удивляться, если Сан-Антонио не станет сразу же всех выносить (что и не происходит прямо сейчас).

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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