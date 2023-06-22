Главный талант поколения, новый Лиллард и крутые близнецы: лучшие игроки драфта-2023

В ночь на пятницу, 23 июня, в Бруклине в Барклайс-Центре пройдет ежегодный драфт Национальной баскетбольной ассоциации, в котором команды будут выбирать себе будущих франчайз-игроков, просто хороших исполнителей или же тех, кто затем отправится развивать свои навыки в другом месте.

Как и всегда, драфт пройдет в два раунда, вот только вместо традиционных 60 пиков будут использованы 58 (не надо было Филадельфии и Чикаго в прошлом межсезонье заниматься тамперингом).

Предстоящий драфт особенно интересен тем, что всем уже давно известно, кто и кем будет выбран под первым номером. Но уровень таланта настолько высок, что один лишь Виктор Вембаньяма способен в будущем изменить лигу.

В преддверии одного из главных событий межсезонья ISPORT расскажет о главных проспектах драфта, выделив сильные и слабые стороны каждого игрока.

Виктор Вембаньяма

Био: центровой, 19 лет, 220 см, 106 кг, Ле-Шене (Франция).

С кем сравнивают: Кевин Дюрант, Кристапс Порзингис.

Под каким пиком уйдет: 1.

Виктор Вембаньяма долгое время считается самым невероятным талантом, который придет в НБА, со времен ЛеБрона Джеймса. И такие дифирамбы поются не просто так. Французское дарование совмещает в себе уникальную комбинацию способностей, которую НБА еще не видела.

Виктор очень высокий, а его размах рук (240 см) позволяет ему без особых усилий блокировать всех, кто пытается забить через него не только под кольцом, но и на периметре. Это также позволяет ему хорошо обороняться против более мелких игроков, от которых он не отстает.

Учитывая его габариты, Вембаньяма владеет отличной координацией, неплохим дриблингом, а его действия не кажутся "деревянными". В дополнение к этому идут хороший бросок с разных дистанций, а также не нулевые навыки разыгрывающего, что делает его уникальным исполнителем, который, в перспективе, сможет играть на любой позиции.

Источник: Getty Images

Сейчас Виктор по телосложению напоминает Чета Холмгрена, а потому опасения насчет его травматичности не безосновательны. Однако пример все того же Холмгрена и, особенно, Янниса Адетокумбо показывают, что время в зале и правильное питание помогут ему нарастить мышечную массу, с которой он будет просто неостановим.

Его сильная сторона (рост) будет его главным недостатком: так как его центр тяжести будет выше, чем у остальных игроков, его будет легче раскрутить на месте, чем смогут пользоваться дриблеры, по типу Кайри Ирвинга.

Отсутствие мышечной массы на старте карьеры создаст сложности при борьбе с более тяжелыми игроками - те же Яннис и Джоэл Эмбиид будут без особых проблем продавливать его. Поэтому, скорее всего, его будут на начальных порах использовать на позиции четвертого номера, а не центрового.

Вемби все-таки еще не принимает хорошие решение в плане розыгрыша на постоянной основе, а его бросок с дистанции может быть нестабильным. Но это не те проблемы, с которым не справятся тренеры Сан-Антонио, который с 99,9%-й вероятностью выберет француза.

Скут Хендерсон

Био: защитник, 19 лет, 188 см, 86 кг, Мариетта, штат Джорджия (США).

С кем сравнивают: праймовые Расселл Уэстбрук и Деррик Роуз.

Под каким пиком уйдет: 2-3.

В любой другой год Стерлинг (настоящее имя Скута) был бы безоговорочным первым пиком драфта. Но ему не повезло, что есть на свете такой игрок, как Вембаньяма.

Придя в G-лигу в 17 лет, Хендерсон стал самым молодым игроком в ее истории. И он с ходу начал разрывать.

Имея невероятные физические данные, Скут старается проявить их в каждом матче. По манере игры он действительно напоминает Расселла Уэстбрука в его лучшем виде. Причем сам Скут не скрывает, что является фанатом Расти.

Источник: Getty Images

Как отмечают многие скауты, Хендерсон владеет элитным атлетизмом, который он демонстрирует взрывными проходами под кольцо, а также отличным балансом и контролем тела, что уже напоминает Деррика Роуза, когда тот становился MVP регулярки.

У него хорошее владение мячом, которое лучше всего проявляется при активной защите и двойной опеке, от которых он не убегает. Он легко уходит от соперника благодаря молниеносному первому шагу, а вертикальный прыжок с одной ноги позволяет ему колотить данки. Будучи защитником, он хорошо развил видение площадки и розыгрыш мяча.

Главной проблемой для Хендерсона может стать его рост. При его 188 см, такие игроки, как Лука Дончич и Джейсон Тейтум будут стараться делать размен именно на Скута, чтобы организовать мисматч. Но Скут уже доказал, что не боится никакого вызова, что он продемонстрировал в личной дуэли с Вембаньямой ранее в этом году.

Сам Хендерсон заявлял, что планирует выступать за одну из двух команд, у которых он уже побывал на просмотре - это Шарлотт и Портленд. Для этих организация он с легкостью может стать франчайз-игроком, особенно если Дэмиан Лиллард все же запросит обмен у ПТБ.

Брэндон Миллер

Био: свингмэн, 20 лет, 207 см, 90 кг, Антиок, штат Теннесси (США).

С кем сравнивают: Руди Гэй, Дэнни Грэйнджер.

Под каким пиком уйдет: 2-5

Выпускник Алабамы претендует на то, чтобы отобрать у Хендерсона звание первого парня на деревне после Вембаньямы.

Всего за один год в NCAA Брэндон Миллер собрал целый комплект индивидуальных наград, что уже о многом говорит, особенно о потенциале будущей звезды НБА.

Своим кумиром он называет Пола Джорджа и говорят, что Брэндон по игре очень похож на PG-13. При росте 207 см он обладает хорошим броском с дистанции, что не часто бывает у игроков его габаритов.

Источник: Getty Images

У Миллера замечательный дриблинг, который он не стесняется использовать, а также отличные навыки в при игре в защите. Он не очень быстрый, но его знаний хватает, чтобы занимать правильные позиции и грамотно перемещаться по площадке, перерезая углы для передачи.

Критической проблемой Миллера считается слабость его ног и торса. Ему сложно регулярно сохранять свое положение и преимущество. По этой причине, он не слишком взрывной, не совсем эффективный прыгун и не имеет преимущества на первом шаге.

Потенциально Брэндон Миллер может уйти под вторым пиком, но никто не удивится, если этого не произойдет. Миллер в будущем может стать отличным вингом, а в паре с качественным распасовщиком он будет опасностью, поджидающей соперника на дуге.

Кэм Уитмор

Био: свингмэн, 18 лет, 201 см, 104 кг, Одентон, штат Мэриленд (США).

С кем сравнивают: Джерри Стэкхауз, Джастис Уинслоу.

Под каким пиком уйдет: 3-5

Свой первый и единственный сезон в составе Виллановы Кэм Уитмор не может назвать очень удачным. Начало сезона 18-летний баскетболист пропустил из-за травмы большого пальца, а по итогам кампании его команда не сумела пробиться в "Мартовское безумие".

У него элитное сочетание размера, телосложения, атлетизма и силы. Он инициирует контакт и готов пройти через соперника. Центр тяжести сильный и не сбивается при контакте. Также имеет необычную способность искривлять свое тело под странными углами и при этом умудряться завершать проход броском из-под кольца.

Источник: Getty Images

У Уитмора довольно хорошее владение мячом, особенно при попытке сделать степ-бэк. Он имеет большой набор трюков и хороший бросок.

У Кэма есть все физические данные, чтобы стать звездой НБА. Но общее впечатление от его игры заставило скаутов желать большего. В связи с этим команды не знают, чего ожидать от него в будущем.

Он слишком часто играл в эгоистичной манере - это все начиналось в нападении в роли распасовщика. Уитмор придет в НБА с исторически низким показателем ассистов для часто используемого винга.

Ожидается, что Кэм Уитмор будет выбран под четвертым пиком, но в этом заслуга не столько игрока, сколько Хьюстона.

Фронт-офис Рокетс решает, стоит ли им бороться за возвращение Джеймса Хардена или нет - если руководство решит поностальгировать, то и Миллер окажется в Техасе.

Амен Томпсон

Био: защитник, 20 лет, 201 см, 97 кг, Форт-Лодердейл, штат Флорида (США).

С кем сравнивают: Шон Ливингстон.

Под каким пиком уйдет: 3-5

Время познакомиться с одним из братьев-близнецов Томпсон, а именно Аменом. Он - элита элиты в спортивном плане. Войдет в НБА как один из пяти самых взрывных игроков лиги.

Обладает элитными прыжковыми способностями. Прыгает от земли, словно на батуте, и имеет реальную реактивность. Первый шаг потрясающий. Имеет большую скорость на открытом паркете, которая позволяет ему обыгрывать оппонентов.

Лучшее умение Томпсона — его пас. Он всегда ищет партнеров по команде, как только получает мяч. Амен элитный плеймейкер на ведении, сохраняя способность быстро играть с мячом в руках.

Источник: Getty Images

Нельзя не отметить его игру в защите - Амен имеет шанс попасть в символическую защитную сборную сезона благодаря атлетизму и усилиям.

Однако огромные вопросы вызывает его бросок, а точнее его отсутствие. Согласно Synergy, он попал только 28,8% трехочковых бросков в прошлом сезоне.

В общем, у Амена есть вопросы по нападению. Вероятно, ему (и Осару) потребуется некоторое время, чтобы развиться в этом плане, так как он нечасто будет иметь возможность бросать против высокоуровневой, установленной защиты соперника.

В целом же, у Амена Томпсона есть все, о чем может мечтать тренер, при этом сам игрок настроен работать над своими недостатками, а потому он может стать одним из сюрпризов следующего сезона.

Джарас Уокер

Био: форвард, 19 лет, 204 см, 111 кг, Нью-Фридом, штат Пенсильвания (США).

С кем сравнивают: Пол Миллсэп.

Под каким пиком уйдет: 6-9

У Джараса Уокера удивительные физические данные как для будущего новичка НБА. Он приходит с ростом 204 см при весе 111 кг, что делает его одним из самых габаритных первокурсников прошедшего сезона NCAA.

Такой размер позволяет ему покрывать большую часть паркета. У него большие, сильные руки, которые позволяют создавать проблемы при заслонах и в защите. Хорошо читает игру, действия соперников, двигается (учитывая его габариты).

Уокер достаточно легок на ногах, агрессивен и играет с высоким уровнем желания и самоотдачи, что хорошо проявляется при игре в защите - он уже считается одним из самых разрушительных и универсальных защитников в своем классе.

Источник: Getty Images

Джарас очень любит бросать флоатеры (50 попаданий в прошлом сезоне). В нападении Уокер хорош благодаря способности передавать мяч своим партнерам в качестве распасовщика и плеймейкера.

Большой вопрос с Уокером заключается в том, как он набирает очки. Сейчас все немного неэффективно. За последние два года он действительно продемонстрировал значительный прогресс в бросках.

У него есть потенциал развиваться в этой области, однако ему не хватает уверенности, особенно если учитывать броски из-за дуги, которые он не делает. Как правило, Уокер недостаточно хорошо в плане завершения. Также вызывает вопрос его работа ног.

Тэйлор Хендрикс

Био: форвард, 19 лет, 207 см, 97 кг, Форт-Лодердейл, штат Флорида (США).

С кем сравнивают: Антуан Джеймисон, Джерами Грант.

Под каким пиком уйдет: 6-9

Тэйлор Хендрикс — хороший спортсмен с крепким телосложением, который должен заиграть в НБА в долгосрочной перспективе. Очень вертикальный и взрывной спортсмен. Хорошая гибкость, неплохая координация. Очень эффективно разбивает заслон соперника.

Лучшие качества Хендрикса сейчас проявляются в обороне. Тэйлор хорошо работает в качестве страхующего защитника, быстро перемещается, ставит блоки, не теряется при пик-н-роллах.

В университете он часто играл на позиции центрового, но уже тогда было заметно, что ему это дается нелегко из-за того, что он уступал в габаритах. Ситуация в НБА станет только хуже, а потому стоит ожидать, что он будет играть на позиции 3-4 номеров.

Источник: Getty Images

Стоит отметить, что в атаке Хендрикс проявляет себя просто отлично. Это большой, который умеет кидать трехочковые, что очень важно в современной НБА. Также есть навыки финишера, любит данки.

Тэйлор грамотно располагается при подборах, что позволит команде больше набирать очков второго шанса.

Среди проблем еще выражается неумение создавать моменты, не хватает умений в передачах - он не является распасовщиком или плеймейкером для других.

Энтони Блэк

Био: свингмэн, 19 лет, 201 см, 95 кг, Данканвилл, штат Техас (США).

С кем сравнивают: Джош Гидди.

Под каким пиком уйдет: 6-9

Физические данные дают Энтони Блэку элитный размер как для разыгрывающего. Имеет превосходную быстроту латеральных шагов и хороший первый шаг Он старается все делать быстро. Также не против пойти на данк, что позволяют его габариты. Физически превосходит большинство оппонентов по позиции.

Блэк — превосходный защитник. Проделывает потрясающую работу в точке атаки соперника (в том числе благодаря упомянутой быстроте работы ног). Успевает приблизиться к атакующему, после чего за счет более массивного тела выдавливает его, вынуждая соперника потерять мяч.

То же самое он не стесняется делать во время своей атаки: лезет на защитника, укрывая мяч своим корпусом. Любит ускорять темп и принимать решения как можно быстрее, используя свои навыки распасовщика.

Источник: Getty Images

Именно передача — лучший навык Блэка. Он потрясающе угадывает действия защиты и находит свободного партнера. Не боится проходить через заслоны (спасибо все тем же габаритам), при этом делает все очень быстро.

Но проблемы у Энтони начинаются как раз-таки в атаке, и связаны они с броском. У него заметные проблемы с техникой выброса мяча, которая ограничит его в НБА.

Если во всем он действует быстро, то при броске все замедляется: ему требуется много времени, чтобы подставить под себя ноги и подготовиться к прыжку при любой позиции.

Также нельзя назвать сильной стороной Блэка его умения во владении мячом. По сравнению с остальными защитниками, он не выдающийся болхендлер.

Осар Томпсон

Био: свингмэн, 20 лет, 201 см, 88 кг, Форт-Лодердейл, штат Флорида (США).

С кем сравнивают: Джейсон Ричардсон, Андре Игудала.

Под каким пиком уйдет: 6-9

Осар Томпсон, как и его брат, элитный спортсмен. В то время как Амен это топ-1% спортсменов, Аусар - это, скорее, топ-5%. У него отличная скорость, он резкий. Очень быстро покрывает площадку длинными шагами Как и Амен, он классно и высоко прыгает, быстро отрывается от земли.

Томпсон хорошо играет без мяча: следит за перемещением соперника, сам не забывает двигаться, выбирать позицию и открываться под передачу. За счет своего атлетизма он становится реальной угрозой для большинства оппонентов.

Возможно, лучший навык Осара - передача. Он очень хороший распасовщик и играет бескорыстно. Перемещает мяч по всей площадке, замечает возможность для не очевидной передачи, грамотно реагирует на происходящее.

Источник: Getty Images

Не обделен оборонительным потенциалом, учитывая его атлетизм и интеллект. При игре в обороне один на один проявляет себя лучше близнеца. Легко переключается с одного атакующего на другого. Хорошо "приклеивается" к сопернику, не давая ему легкого пути к кольцу.

Главной проблемой Осара остается бросок. Хоть бросает он лучше своего брата, и техника у него лучше, но Амену еще есть куда расти. Прогресс в этом компоненте замечен.

Не все у него получается в проходах. Если он не смог пройти противника прямо в лоб, дальше могут возникнуть проблемы, так как его арсенал трюков сильно ограничен.

Осар хуже брата владеет мячом, дриблинг слабоват, не хватает изобретательности. К тому же, он допускает многовато потерь, да и процент завершения атак у него низковат (48,1%, 29,8%, 66,2%).

Разобрав девять самых интересных и талантливых игроков этого драфта, можно примерно представить, кого выберет та или иная организация в зависимости от потребностей.

Кто-то захочет развивать талантливого игрока у себя, а кто-то может выбрать игрока, чтобы использовать его в качестве актива для обмена, эта практика не нова.

Класс 2023 года обещает быть увлекательным - мы же будем следить за тем, как Вембаньяма, Скут и компания уже совсем скоро будут шуметь в НБА.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua