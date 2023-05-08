Драфт: что это такое и в чем отличие между разными видами спорта

В североамериканских видах спорта есть одно особенное ежегодное событие, которое называется драфт.

Команды НБА, НХЛ, НФЛ и других видов спорта внимательно исследуют молодых игроков университетов и лиг развития, после чего в зависимости от определенных обстоятельств делают свой выбор в надежде, что этот игрок станет будущей звездой, которая приведет команду к успеху.

Везде есть свои маленькие особенности, а потому ISPORT рассказывает, как происходит драфт в тех или иных видах спорта и в чем их различие.

Драфт НБА

Самый знакомый и понятный для среднестатистического спортивного фаната. Четырнадцать команд, которые не сумели пробиться в плей-офф, становятся участниками драфт-лотереи, которая определяет, кто же получит возможность выбирать под первым пиком.

По итогам лотереи определяется порядок выбора этих 14 команд. Лучшие шансы на победу в лотерее имеют команды с худшим результатом в регулярном сезоне. Сделано это для того, чтобы слабые коллективы получали хоть какое-то преимущество перед более сильными оппонентами (надежда на уравнивание сил команд в будущем).

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Также перед драфтом проводится драфт-комбайн: участники драфта собираются в одном месте, где их осматривают и тестируют. Проводятся всевозможные замеры их антропометрических данных, скорости, выносливости, прыжка и т.д. Это предоставляет командам больше информации перед будущим выбором.

А уже в межсезонье проводится сам драфт, который состоится из двух раундов по 30 пиков. Во время драфта команды могут обмениваться пиками или отправлять их в другую команду за другие активы.

По завершению драфта все незадрафтованные игроки все равно имеют возможность подписать контракт с командой в качестве свободного агента. В драфте участвуют баскетболисты из NCAA, игроки, не бывавшие на драфте, но играющие не в США, а также игроки, отучившиеся в NCAA все четыре года, после чего уехавшие за рубеж.

Драфт НХЛ

Принцип всей структуры драфта очень похож на НБА. Драфт проходит спустя 2-3 недели после завершения сезона. Главное отличие в том, что в НХЛ проходит семь раундов, а не два. Главное требование к молодым хоккеистам - возраст: 18 лет и старше.

Команды, не пробившиеся в плей-офф, выбирают проспектов в числе первых. Очередность выбора определяется количеством набранных очков по результатам регулярного сезона: меньше очков - более ранний выбор.

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Как и в НБА, НХЛ недавно ввела лотерею, так как некоторые команды начали "танковать" (специально проигрывать) ради более высокого пика. В итоге худшая команда регулярки получает наибольший процент вероятности на победу в лотерее, что все еще ее не гарантирует.

После к драфту присоединяются клубы, участвовашие в Кубке Стэнли, но не выигравшие его. Далее идут победители своих дивизионов по итогам регулярки. Принцип тот же: чем меньше набрано очков, тем раньше выбираешь. Последним новичка выбирает действующий обладатель Кубка Стэнли.

Драфт НФЛ

Национальная футбольная лига сделала из своего драфта целый праздник с конкурсами, ярмарками и концертами - и все это транслируется по национальному телевидению. Однако цель остается одна - выбор талантливых проспектов.

В отличие от своих предшественников, НФЛ проводит драфт в течение трех дней в конце апреля. Как и в НХЛ, драфт НФЛ состоит из семи раундов. В первый день драфта проходит первый раунд, во второй день - второй и третий раунды, в третий день - с четвертого по седьмой раунды.

Раньше всех выбирает худшая команда прошедшего сезона, последними - победители Супербоула. Однако команды могут обмениваться правом выбора. Таким образом команда может за один раунд делать два выбора или же не делать его вовсе.

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Чтобы выйти на драфт, футболист должен отучиться в университете три года, что позволит ему заключить профессиональный контракт. Так как американский футбол в США сверхпопулярен, в учебных заведениях буквально тысячи футболистов. Но на драфт попадают лишь несколько сотен.

Стоит отметить, что на драфт попадают не только выпускники американских университетов, но также и игроки из-за рубежа, а также и вовсе представители других видов спорта (если их физические данные достаточно хороши).

В НФЛ также есть такое понятие, как компенсационный выбор. Он дается команде, которая потеряла игрока, который стал свободным агентом. Количество подобных выборов определяется по специальной формуле.

Драфт МЛБ

Самый объемный и нестандартный драфт среди представленных. Если кому-то казалось, что семь раундов по 30 пиков это много, то что можно сказать о бейсбольном драфте. С 2021 года он был сокращен до 20 раундов (в 2019 было 40 раундов, а до того доходило и до 100 раундов).

МЛБ проводит два драфта по ходу сезона, а не в межсезонье. Первый (драфт новичков) проходит в июне. На него выходят игроки только из Канады и США. Это выпускники школ, которые решили пропустить период в колледже; игроки колледжа на 4-летнем обучении, которые отыграли три года или которым исполнился 21 год; игроки из высших учебных заведений.

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Этот драфт вызывает у фанатов меньше интереса, так как игроки с драфта обычно проводят несколько лет в низших лигах, прежде чем попасть в состав команды.

Затем в декабре проводится второй драфт по, так называемому, правилу 5. Если одна команда держит игрока в низших лигах определенное количество лет без перевода его в состав, другая команда имеет право выбрать его на драфте по правилу 5.

Команда, которая выбрала игрока по правилу 5, не может отправить его обратно в низшую лигу и должна держать его в своем составе.

Драфт МЛС

И на завершение соккер для американцев, футбол для всех остальных. Драфт МЛС, а точнее, СуперДрафт, впервые был проведен в 2000 году и с того момента проводится ежегодно.

Драфт состоит из трех раундов и в каждом из них команда имеет по одному выбору. На драфт выходят выпускники колледжей. В 2010-х годах значение СуперДрафта значительно уменьшилось, так как команды создали свои академии и начали рассчитывать на них больше, чем на драфт.

Участвовать в драфте могут только игроки из американской спортивной системы колледжей (например, NCAA и NAIA). Канадские футболисты U Sports не включены, несмотря на многочисленные предложения и обсуждения в 2010 и 2012 годах, когда U Sports был Canadian Interuniversity Sport (CIS).

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В предыдущих СуперДрафтах также были случаи, когда несколько игроков были выбраны непосредственно из клубов за пределами США или Канады.

Процесс СуперДрафта очень похож на драфт НФЛ. Любой клуб, который станет новым участником лиги в процессе ее расширения, автоматически получает первый выбор; если будет две команды расширения, первый выбор будет разыгран с помощью подбрасывания монетки.

Команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по их результатам в регулярном сезоне от худшего результата к лучшему (все, как и у остальных). Затем команды, вышедшие в плей-офф Кубка MLS, упорядочиваются в зависимости от того, в каком раунде они выбыли.

Победителям Кубка MLS предоставляется последний выбор. В случае, если команды завершили сезон с идентичными показателями, их выбор определяется по разнице забитых и пропущенных мячей. Если же снова будут одинаковые результаты, то в игру возвращается монетка.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua