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Баскетбол

Звезду Мемфиса дисквалифицировали за демонстрацию огнестрельного оружия

Джа Моранту придется пропустить немалую часть следующего регулярного сезона.
Сегодня, 18:20
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images

НБА вынесла Джа Моранту дисциплинарный приговор за демонстрацию огнестрельного оружия в прямом эфире.

Звезда Мемфис Гризлис пропустит 25 матчей следующего сезона регулярного чемпионата.

При этом, при исполнении определенных условий, которые не разглашаются, лига позволит Моранту вернуться раньше. Также Джа не позволят участвовать в каких-либо медиа активностях, включая, к примеру предсезонные матчи, до истечения срока его дисквалификации.

Стоит отметить, что игрок не впервые показывал в Instagram Live пистолет. После первого подобного инцидента его дисквалифицировали всего на 8 игр.

Напомним, что в мае этого года полиция Теннесси посетила Моранта из-за его публикаций в соцсетях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис Джа Морант

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