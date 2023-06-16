Звезду Мемфиса дисквалифицировали за демонстрацию огнестрельного оружия

НБА вынесла Джа Моранту дисциплинарный приговор за демонстрацию огнестрельного оружия в прямом эфире.

Звезда Мемфис Гризлис пропустит 25 матчей следующего сезона регулярного чемпионата.

При этом, при исполнении определенных условий, которые не разглашаются, лига позволит Моранту вернуться раньше. Также Джа не позволят участвовать в каких-либо медиа активностях, включая, к примеру предсезонные матчи, до истечения срока его дисквалификации.

Стоит отметить, что игрок не впервые показывал в Instagram Live пистолет. После первого подобного инцидента его дисквалифицировали всего на 8 игр.

Напомним, что в мае этого года полиция Теннесси посетила Моранта из-за его публикаций в соцсетях.