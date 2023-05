Морант снова засветил пистолет во время трансляции в соцсетях

Звезда Мемфиса Джа Морант снова попал в скандал. И снова он связан с демонстрацией огнестрельного оружия.

После окончания сезона, в котором Гриззлис вылетели из плей-офф по итогам первого раунда, Морант засветился в прямом эфире в Instagram одного из своих друзей.

Они сидели в машине и подпевали. Его друг пальцами показал жест пистолета, после чего камера показала баскетболиста, в руках которого был настоящий пистолет, сообщает BasketNews.

Заметив это, друг спортсмена сразу же перевел камеру, но было уже поздно. Это видео попало в Интернет.

@JaMorant still ain’t learned his lesson yet smh. This idiot is still running around with loaded guns on ig live for clout… @NBA @wojespn @TMZ @memgrizz pic.twitter.com/XPaEPiiqJg