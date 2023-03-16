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Баскетбол

"Мне есть что терять": первое интервью Моранта после отстранения

Джа Морант откровенно рассказал о своих ошибках и последовавшем за этим наказании.
Сегодня, 20:50
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images

Суперзвезда Мемфиса Джа Морант дал свое первое интервью после того, как его отстранили из-за скандала с демонстрацией оружия во время прямого эфира в Instagram.

"Мы поставили себя в такую ​​ситуацию из-за наших прошлых ошибок. Теперь будет правильно, если мы сосредоточимся на том, чтобы быть умнее и ответственнее, возлагая друг на друга ответственность за все", — сказал Морант о своем окружении в интервью для ESPN.

"Мне кажется, что в прошлом мы не знали, что поставлено на карту. И теперь, наконец, у меня есть время все осознать, провести это время в одиночестве. Я понимаю, что мне есть что терять, и у нас как группы тоже есть что терять. Нужно просто быть более ответственным, более умным и держаться подальше от всех плохих решений".

Источник: Getty Images

Морант провел интервью через несколько часов после встречи с комиссаром НБА Адамом Сильвером, который назвал его поведение "безответственным, безрассудным и потенциально очень опасным". 

"Все прошло хорошо, это была открытая дискуссия", — сказал Джа о своей встрече с Сильвером. "Он говорил о вещах, в которых мне нужно быть лучше. Но по большому счету он просто продемонстрировал мне свою поддержку".

"Я принял это, а также извинился перед всеми: лигой, собой, товарищами по команде, семьей. Своим плохим решением я принес всем столько негатива".

Источник: Getty Images

Баскетболист также отметил, что на ранее упомянутом видео был пистолет, который ему не принадлежит. При этом он не сказал, чье именно это оружие.

"Дело не в том, кто я. Я не одобряю это или какое-либо насилие, но я беру на себя полную ответственность за свои действия. Я совершил серьезную ошибку. Я вижу образ, который я нарисовал своими недавними ошибками".

"Но в будущем я собираюсь показать всем, кто такой Джа на самом деле, чем я занимаюсь и изменить мнение о себе. Я совершенно другой человек, чем то, что было показано в СМИ. Я сожалею обо всем этом. Я не могу дождаться, когда снова окажусь на паркете. Я принимаю это и чувствую, что заслуживаю этого наказания".

Напомним, что НБА вынесла вердикт по делу Джа Моранта, отстранив его на восемь матчей без сохранения зарплаты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис Джа Морант

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