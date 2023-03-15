Разыгрывающий Мемфис Джа Морэнт получил длительную дисквалификацию в НБА.

Организация объявила о том, что 23-летний баскетболист дисквалифицирован на восемь матчей. Стоит отметить, что Джа будет иметь право вернуться в игре против Далласа, которая состоится 20 марта. До этого Джа пропустил уже 5 матчей.

"Сегодня в офисе НБА в Нью-Йорке прошла встреча между комиссаром НБА Адамом Сильвером и Морентом, чтобы обсудить его поведение. Исполнительный вице-президент НБА, глава баскетбольного отдела Джо Дюмарс и исполнительный директор НБПА Тамика Тремальо также посетили встречу".

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"Офис лиги провел расследование инцидента 4 марта. На основе информации, полученной в ходе расследования, лига не пришла к выводу, что оружие, о котором идет речь, принадлежало Моренту, было принесено им в ночной клуб или демонстрировалось им дольше короткого периода. Расследование также не выявило, что у Морента был с собой пистолет во время поездок с командой или в любом заведении НБА, а власти Колорадо не нашли достаточных оснований для обвинения Морента в преступлении", - говорится в заявлении.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/OhNwWzj9zU — NBA Communications (@NBAPR) March 15, 2023

Напомним, что недавно Морент был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Баскетболист танцевал топлесс в ночном клубе, а затем показывал огнестрельное оружие в заведении.

Ранее сообщалось, что легенда НБА ппродала свои награды ради помощи образовательной программе.