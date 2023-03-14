НБА хочет ввести минимальный порог проведенных матчей для награждения игроков

Лига настроена награждать тех, кто не просиживает половину сезона вне игры.

НБА и профсоюз баскетболистов уже долгое время обсуждают условия нового коллективного соглашения. В нем рассматриваются не только зарплаты игроков, которые должны будут вырасти на фоне повышения прибыли от телеправ, но и сезонные награды.

Сейчас на то, кто получит ту или иную награду, не влияет то, сколько баскетболист провел игр. Лига же хочет это изменить.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, НБА и профсоюз приближаются к соглашению, чтобы установить правило, согласно которому игрок должен сыграть в минимальном количестве игр, чтобы иметь право претендовать на получение крупных наград по итогам сезона.

Читай также: Легенда НБА продала свои награды ради помощи образовательной программе

Сообщается, что данное правило станет частью нового будущего коллективного соглашения между лигой и профсоюзом, которые остались довольны результатами переговоров.