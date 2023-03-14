iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Легенда НБА продала свои награды ради помощи образовательной программе

Спустя лишь четыре года стало известно, как прошел аукцион трофеев Карима Абдул-Джаббара.
Сегодня, 19:29
Карим Абдул-Джаббар / Getty Images
Карим Абдул-Джаббар / Getty Images

Легенда Милуоки, Лейкерс и всей НБА Карим Абдул-Джаббар вновь продемонстрировал свое величие.

Как сообщает Fadeaway World, в 2019 году он продал свои награды (четыре чемпионских перстня, три трофея MVP и другие памятные вещи) за 2,8 миллиона долларов. Все собранные средства он направил на развитие молодежной образовательной программы.

"Когда дело доходит до выбора между хранением чемпионского перстня, трофея в комнате или предоставлением детям возможности изменить свою жизнь, выбор довольно прост", - сказал Абдул-Джаббар.

"Продать все это. Оглядываясь назад на то, что я сделал в своей жизни, вместо того, чтобы смотреть на блеск драгоценных камней или позолоту, отмечая то, что я сделал давным-давно, я бы лучше посмотрел в восхищенное лицо ребенка, держащего свою первую гусеницу, и подумал о том, что я могу сделать для их будущего. Это история, у которой нет цены".

Абдул-Джаббар также объяснил, что он находится на твердом финансовом пути в своей жизни и с годами стал менее привязан к этим вещам.

Читай также: Морант может потерять до 40 миллионов долларов из-за скандала с пистолетом

Напомним, что Карим Абдул-Джаббар является 6-кратным чемпионом НБА, 6-кратным MVP регулярного сезона, двукратным MVP финальной серии, а также 19-кратным участником Матча всех звезд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс Карим Абдул-Джаббар

Статьи по теме

НБА: Денвер проиграл третий матч подряд, Михайлюк и Шарлотт усутпили Кливленду НБА: Денвер проиграл третий матч подряд, Михайлюк и Шарлотт усутпили Кливленду
НБА: Шарлотт без Михайлюка обыграл Никс, Мемфис уступил Лейкерс НБА: Шарлотт без Михайлюка обыграл Никс, Мемфис уступил Лейкерс
НБА: Филадельфия одолела Милуоки, Сакраменто Леня уступил Миннесоте НБА: Филадельфия одолела Милуоки, Сакраменто Леня уступил Миннесоте
Звезды НБА и НХЛ приобрели часть акций футбольного клуба Звезды НБА и НХЛ приобрели часть акций футбольного клуба
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Атлетико: 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Жирона - Атлетико: 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде завершился этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:28
Холанд против Вернера: известны стартовые составы Манчестер Сити и РБ Лейпцига
Европа21:21
Пике отказался комментировать новый трек Шакиры об их расставании
Европа20:59
Четыре топовые команды Европы борются за Осимхена
Европа20:50
Глава Ла Лиги хочет видеть в Реале Мбаппе
Формула 120:31
Ферстаппен недоволен новым пробным форматом квалификации
ММА20:19
Глава UFC выступил с заявлением касаемо карьеры Джона Джонса
Другие страны19:55
Марокко заменит Украину в заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030
Европа19:51
Лидер Вест Хэма хочет летом пополнить Арсенал Зинченко
НБА19:29
Легенда НБА продала свои награды ради помощи образовательной программе
Европа19:23
Барселона согласовала контракт с защитником Атлетика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK