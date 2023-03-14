Легенда НБА продала свои награды ради помощи образовательной программе

Легенда Милуоки, Лейкерс и всей НБА Карим Абдул-Джаббар вновь продемонстрировал свое величие.

Как сообщает Fadeaway World, в 2019 году он продал свои награды (четыре чемпионских перстня, три трофея MVP и другие памятные вещи) за 2,8 миллиона долларов. Все собранные средства он направил на развитие молодежной образовательной программы.

"Когда дело доходит до выбора между хранением чемпионского перстня, трофея в комнате или предоставлением детям возможности изменить свою жизнь, выбор довольно прост", - сказал Абдул-Джаббар.

"Продать все это. Оглядываясь назад на то, что я сделал в своей жизни, вместо того, чтобы смотреть на блеск драгоценных камней или позолоту, отмечая то, что я сделал давным-давно, я бы лучше посмотрел в восхищенное лицо ребенка, держащего свою первую гусеницу, и подумал о том, что я могу сделать для их будущего. Это история, у которой нет цены".

Абдул-Джаббар также объяснил, что он находится на твердом финансовом пути в своей жизни и с годами стал менее привязан к этим вещам.

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Напомним, что Карим Абдул-Джаббар является 6-кратным чемпионом НБА, 6-кратным MVP регулярного сезона, двукратным MVP финальной серии, а также 19-кратным участником Матча всех звезд.