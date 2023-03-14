Морант может потерять до 40 миллионов долларов из-за скандала с пистолетом

Прошлым летом Джа Морант подписал супермаксимальное 5-летнее продление с Мемфисом. В соответствии с правилом Роуза, его зарплата за пять лет может возрасти с 193 миллионов долларов до 231 миллиона.

Названное в честь Деррика Роуза, правило позволяет командам платить больше своим молодым суперзвездам, которые превосходят в развитии своих коллег. Для этого игрок должен:

быть включен в символическую сборную НБА в последнем сезоне или в двух из трех последних сезонов;

быть назван лучшим защищающимся в последнем сезоне или в двух из трех последних сезонов;

быть назван самым ценным игроком в любом из последних трех сезонов.

Если любое из трех условий будет выполнено, контракт дает право на 5%-ое увеличение годового потолка заработной платы всей команды.

В прошлом сезоне Морант попал во вторую символическую сборную НБА. Учитывая его недавние скандалы и отстранение, маловероятно, что защитник еще раз совершит такой же подвиг. Как сообщает BasketNews, Морант может потерять 38 миллионов долларов.

Источник: Getty Images

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Напомним, что недавно Джа попал в скандал после того, как провел прямую трансляцию в Instagram из ночного клуба, где показал пистолет тысячам зрителей. Гриззлис отстранили его на неопределенный срок.

Также была опубликована фотография из стриптиз-клуба, в котором 23-летний баскетболист потратил как минимум 50 тысяч.

Совсем недавно появилась история о том, что он ударил подростка во время баскетбольного матча у себя дома в Теннесси. После инцидента он якобы снова вышел из дома с пистолетом, видимым за поясом штанов, и с рукой на оружии.