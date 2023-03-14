iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Морант может потерять до 40 миллионов долларов из-за скандала с пистолетом

Все из-за особенных условий его контракта с клубом.
Сегодня, 18:31
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images

Прошлым летом Джа Морант подписал супермаксимальное 5-летнее продление с Мемфисом. В соответствии с правилом Роуза, его зарплата за пять лет может возрасти с 193 миллионов долларов до 231 миллиона.

Названное в честь Деррика Роуза, правило позволяет командам платить больше своим молодым суперзвездам, которые превосходят в развитии своих коллег. Для этого игрок должен:

  • быть включен в символическую сборную НБА в последнем сезоне или в двух из трех последних сезонов;
  • быть назван лучшим защищающимся в последнем сезоне или в двух из трех последних сезонов;
  • быть назван самым ценным игроком в любом из последних трех сезонов.

Если любое из трех условий будет выполнено, контракт дает право на 5%-ое увеличение годового потолка заработной платы всей команды.

В прошлом сезоне Морант попал во вторую символическую сборную НБА. Учитывая его недавние скандалы и отстранение, маловероятно, что защитник еще раз совершит такой же подвиг. Как сообщает BasketNews, Морант может потерять 38 миллионов долларов.

Источник: Getty Images

Читай также: Аринас: Морант - семьянин, герой, будущее лицо НБА, а теперь еще и филантроп

Напомним, что недавно Джа попал в скандал после того, как провел прямую трансляцию в Instagram из ночного клуба, где показал пистолет тысячам зрителей. Гриззлис отстранили его на неопределенный срок.

Также была опубликована фотография из стриптиз-клуба, в котором 23-летний баскетболист потратил как минимум 50 тысяч.

Совсем недавно появилась история о том, что он ударил подростка во время баскетбольного матча у себя дома в Теннесси. После инцидента он якобы снова вышел из дома с пистолетом, видимым за поясом штанов, и с рукой на оружии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис Джа Морант

Статьи по теме

Аринас: Морант - семьянин, герой, будущее лицо НБА, а теперь еще и филантроп Аринас: Морант - семьянин, герой, будущее лицо НБА, а теперь еще и филантроп
"Очень милый и уважительный": Морант потратил 50 тысяч в стриптиз-клубе "Очень милый и уважительный": Морант потратил 50 тысяч в стриптиз-клубе
Холанд против Вернера: известны стартовые составы Манчестер Сити и РБ Лейпцига Холанд против Вернера: известны стартовые составы Манчестер Сити и РБ Лейпцига
Пике отказался комментировать новый трек Шакиры об их расставании Пике отказался комментировать новый трек Шакиры об их расставании
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Атлетико: 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Жирона - Атлетико: 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде завершился этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:28
Холанд против Вернера: известны стартовые составы Манчестер Сити и РБ Лейпцига
Европа21:21
Пике отказался комментировать новый трек Шакиры об их расставании
Европа20:59
Четыре топовые команды Европы борются за Осимхена
Европа20:50
Глава Ла Лиги хочет видеть в Реале Мбаппе
Формула 120:31
Ферстаппен недоволен новым пробным форматом квалификации
ММА20:19
Глава UFC выступил с заявлением касаемо карьеры Джона Джонса
Другие страны19:55
Марокко заменит Украину в заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030
Европа19:51
Лидер Вест Хэма хочет летом пополнить Арсенал Зинченко
НБА19:29
Легенда НБА продала свои награды ради помощи образовательной программе
Европа19:23
Барселона согласовала контракт с защитником Атлетика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK