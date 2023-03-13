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Баскетбол

"Очень милый и уважительный": Морант потратил 50 тысяч в стриптиз-клубе

Стали известны более яркие подробности недавнего происшествия, связанного с одним из главных талантов НБА.
Сегодня, 08:54
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images

Недавно звезда Мемфиса Джа Морант попал в очередную скандальную ситуацию. 23-летний разыгрывающий показал пистолет во время прямого эфира в Instagram спустя несколько часов после проигранного матча. 

Сразу после того, как данное видео утекло в Сеть, НБА начала расследование, а Гриззлис отстранили игрока на неопределенный срок.

Как сообщает BasketNews, Морант показал пистолет в стриптиз-клубе Shotgun Willie's в Денвере. По информации источника, он потратил как минимум 50 тысяч долларов в качестве чаевых за несколько ночей в том же клубе..

The New York Post опубликовал снимок с камеры наблюдения в клубе, на котором можно заметить Джа и стриптизершу, а также то, что вся VIP-зона усеяна банкнотами.

Фото с камеры наблюдения в клубе Shotgun Willie&#039;s
Фото с камеры наблюдения в клубе Shotgun Willie's / Источник: The New York Post/nypost.com

"Вся комната полна денег — это буквально куча денег. Вам понадобятся грабли, чтобы все расчистить", — сказал один из работников клуба.

"Он был там на вечеринке, он хотел, чтобы в комнате было несколько девушек. Музыка была очень, очень гангстерской".

Владелец клуба подтвердил, что баскетболист потратил большую сумму в его заведении. При этом он назвал его "милым и уважительным".

"Этот парень, очень молодой, был исключительно уважительным, милым и он не пил. Он изумительный".

Стоит отметить, что за последнее время в СМИ было много скандальных новостей, связанных с Морантом, впоследствии чего он деактивировал все свои социальные сети.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис Джа Морант

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