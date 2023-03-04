Звезда НБА попала под расследование лиги из-за обнародованного видео с пистолетом
Одна из главных молодых звезд НБА Джа Морант попал в скандальную ситуацию по своей глупости.
Как сообщает ESPN, лидер Мемфиса провел прямой эфир в Instagram, во время которого он показал пистолет.
Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen showing off a gun on his IG Live this morning.pic.twitter.com/HlhvoWlnYy— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 4, 2023
НБА не могла не отреагировать на данный инцидент. По информации источника, лига начала специальное расследование.
"Нам известно о видео в социальных сетях с участием Джа Моранта, и мы проводим расследование", — заявил представитель НБА Майк Басс.
Морант начал прямую трансляцию спустя несколько часов после поражения Мемфиса Денверу со счетом 97:113. Участник Матча всех звезд-2023 был без рубашки, читал рэп и показал пистолет на камеру. Гриззлис пока что никак не отреагировали на этот инцидент.
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Это не единственная скандальная новость за одну неделю, связанная с Морантом. Ранее баскетболисту выдвинули обвинения в том, что прошлым летом он избил тинейджера. При этом у Джа на поясе был пистолет.