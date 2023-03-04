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Баскетбол

Звезда НБА попала под расследование лиги из-за обнародованного видео с пистолетом

Джа Морант додумался показать пистолет во время прямого эфира в социальных сетях.
Сегодня, 21:17
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images

Одна из главных молодых звезд НБА Джа Морант попал в скандальную ситуацию по своей глупости.

Как сообщает ESPN, лидер Мемфиса провел прямой эфир в Instagram, во время которого он показал пистолет.

НБА не могла не отреагировать на данный инцидент. По информации источника, лига начала специальное расследование.

"Нам известно о видео в социальных сетях с участием Джа Моранта, и мы проводим расследование", — заявил представитель НБА Майк Басс.

Морант начал прямую трансляцию спустя несколько часов после поражения Мемфиса Денверу со счетом 97:113. Участник Матча всех звезд-2023 был без рубашки, читал рэп и показал пистолет на камеру. Гриззлис пока что никак не отреагировали на этот инцидент.

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Это не единственная скандальная новость за одну неделю, связанная с Морантом. Ранее баскетболисту выдвинули обвинения в том, что прошлым летом он избил тинейджера. При этом у Джа на поясе был пистолет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис Джа Морант

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