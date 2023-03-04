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Баскетбол

Баскетболист, не игравший больше двух лет из-за травмы, выбыл до конца сезона

Удивительное невезение в карьере Джоанатана Айзека.
Сегодня, 18:04
Джонатан Айзек / Getty Images
Джонатан Айзек / Getty Images

Форвард Орландо Джонатан Айзек перенес операцию по восстановлению разрыва левой приводящей мышцы. Из-за этого он пропустит оставшуюся часть регулярного сезона, сообщает ESPN.

25-летний баскетболист успел отыграть всего 11 матчей в нынешнем сезоне. Напомним, что он пропустил больше двух лет после разрыва передней крестообразной связки в "пузыре" 2020 года.

"Наши мысли с Джонатаном, чья стойкость в преодолении невзгод уникальна", — сказал в своем заявлении президент по баскетбольным операциям Мэджик Джефф Велтман.

"Джонатан очень усердно работал, чтобы вернуться на площадку в этом сезоне, и продемонстрировал свое влияние на нашу команду. Мы будем рядом с ним, пока он сосредоточится на предстоящей работе".

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В нынешнем сезоне Джонатан Айзек набирал в среднем 5 очков, 4 подбора и 1,2 перехвата за 11,3 минуты на паркете. Он сыграл в карьере 147 игр после того, как Орландо выбрал его под шестым номером на драфте НБА 2017 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Орландо Мэджик Джонатан Айзек

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