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Баскетбол

Сборная Украины по баскетболу осталась без главного тренера

Айнарс Багатскис покинул занимаемую должность после неудачи в отборе ЧМ-2023.
Сегодня, 16:22
Айнарс Багатскис / Getty Images
Айнарс Багатскис / Getty Images

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис покинул занимаемый пост.

Как сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины, у 55-летнего латвийского специалиста истек срок действия контракта после завершения квалификации чемпионата мира-2023.

В отборе мирового первенства сборная Украины сумела выйти во второй этап, однако выполнить поставленную перед ней задачу и пробиться в финальную стадию турнира не смогла, заняв пятое место в своей группе.

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Багатскис возглавлял украинскую сборную три с половиной года. За это время ему удалось квалифицироваться на чемпионат Европы-2021, выиграв свою группу отбора. Также специалисту удалось вывести сборную Украины в плей-офф Евробаскета, где минувшей осенью команда остановилась на стадии 1/8 финала. В итоге Украина заняла 11-е место на турнире.

В общей сложности во главе украинской национальной команды Багатскис провел 24 официальных матча, из которых 13 выиграл и в 11 проиграл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по баскетболу Айнарс Багатскис

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