Украина обыграла Нидерланды в последнем матче отбора ЧМ-2023

Подопечные Айнарса Багатскиса в ничего не значащем поединке без проблем обыграли абсолютного аутсайдера группы.

В воскресенье, 26 февраля, в Риге (Латвия) состоялся последний матч сборной Украины в рамках квалификации чемпионата мира 2023 года.

В 10-м туре группового этапа команда Айнарса Багатскиса, потерявшая все шансы на выход на мундиаль после поражения Италии, встретилась с Нидерландами, которые проиграли все девять матчей группы L.

Украинцы решили не портить своим оппонентам статистику, нанеся им десятое поражение.

На большой перерыв сборные ушли при счете 34:31, что могло подарить нидерландцам надежду на победу. Однако третья четверть все решила. Украина забрала эту 10-минутку со счетом 23:8, после чего позволила себе расслабиться в концовке поединка.

Источник: ФБУ

В итоге сборная Украины завершает квалификацию на пятом месте, имея баланс побед 4-6. А на чемпионат мира из группы L поедут Испания, Италия и Грузия.

Украина - Нидерланды 72:56 (18:17, 16:14, 23:8, 15:17)

Украина: Санон (17 + 3 подбора + 5 передач), Герун (11 + 6 подборов), Близнюк (10), Конев (8 + 7 подборов), Бобров (6 + 3 подбора), Липовый (6 + 6 подборов), Пустовой (6 + 3 подбора), Лукашов (5 + 4 подбора + 4 передачи), Войналович (3 + 4 подбора), Шундель (0 + 3 подбора).

Нидерланды: Крааг (16 + 8 подборов), К. ван дер Вурст (13 + 4 подбора + 9 передач), Брандвейк (11 + 5 подборов), Б. ван дер Вурст (6 + 4 подбора), Бисгар (5 + 5 подборов), Стольк (3), Кута (2 + 4 подбора), Верверс (0 + 3 передачи).