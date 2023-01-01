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Баскетбол

Багатскис: победа над Италией на Евробаскете - лучшая в 2022 году

Латвийский тренер выделил одну победу, которая принесла ему наибольшее удовольствие.
Вчера, 21:32
Айнарс Багатскис / ФБУ
Айнарс Багатскис / ФБУ

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис подвел итоги 2022 года.

В интервью, опубликованном на официальном сайте Федерации баскетбола Украины, 55-летний специалист назвал свою самую любимую победу в прошедшем году.

"Было много хороших матчей, но мы обидно проиграли несколько из них. В том числе в матче против Испаеии начали слишком рано праздновать и потеряли победу, не удержали преимущество в матче с итальянцами. Это команды, которые имеют игроков высокого европейского уровня".

"Но в то же самое время меня порадовала последняя волевая победа над Исландией. Учитывая то, что далеко не все мои игроки имеют стабильную игровую практику в клубах, не так легко добывать эти победы, ведь, как мы уже знаем, исландцы умеют играть".

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"Все победы были трудовые и даже в матче против Нидерландов мы выиграли, потому что мы хорошо играли. Мне тяжело выделить какую-то одну победу, но, конечно, когда на чемпионате Европы выигрываешь у хозяев турнира итальянцев - эта победа очень сладка".

Напомним, что сборная Украины продолжает борьбу за право выступить на будущем чемпионате мира-2023. За два тура до финиша группового этапа "желто-синие" занимают пятое место, набрав 11 очков, уступая Грузии и Исландии один балл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по баскетболу чемпионат Европы по баскетболу Айнарс Багатскис евробаскет-2022

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