У Моранта проблемы: лидер Мемфиса ударил 17-летнего парня - на него подали в суд

Предполагаемый инцидент произошел еще в июле прошлого года.

Джа Морант проводит доминирующий сезон в составе Мемфиса. Однако у звезды Гриззлис возникли проблемы с законом.

По информации BasketNews, который ссылается на TMZ Sports, на Моранта подали в суд за то, что он якобы ударил 17-летнего подростка во время баскетбольного матча в своем доме в Теннесси.

В сентябре в суд округа Шелби был подано иск против 23-летнего игрока.

Сообщается, что между ними произошел словесный конфликт. Согласно полицейским документам, 17-летний парень сказал, что у них разгорелся спор, и затем он бросил мяч в Моранта, попав ему в лицо.

Затем Джа подошел к нему и после некоторого раздумья ударил его "сжатым кулаком, повалив его на землю".

17-летний подросток утверждает, что Морант продолжал бить его, пока тот лежал на земле, а позже к нему присоединился еще один мужчина. Друг детства Моранта Давонте Пак также фигурирует в качестве ответчика.

Баскетболист в свою очередь заявил, что парень бросил в него мяч намеренно, вопреки тому, что он сказал, и "стал приближаться к нему, как-будто он хотел подраться".

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Морант также сказал, что подросток "угрожал ему словесно", заявив, что "подожжет его дом", когда его уводили из собственности игрока.

После расследования дела сотрудники местной милиции 4 октября передали дело в районную прокуратуру. По данным полиции, окружной прокурор отказался от судебного преследования.