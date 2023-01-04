iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

У Моранта проблемы: лидер Мемфиса ударил 17-летнего парня - на него подали в суд

Предполагаемый инцидент произошел еще в июле прошлого года.
Сегодня, 11:49
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images

Джа Морант проводит доминирующий сезон в составе Мемфиса. Однако у звезды Гриззлис возникли проблемы с законом.

По информации BasketNews, который ссылается на TMZ Sports, на Моранта подали в суд за то, что он якобы ударил 17-летнего подростка во время баскетбольного матча в своем доме в Теннесси.

В сентябре в суд округа Шелби был подано иск против 23-летнего игрока.

Сообщается, что между ними произошел словесный конфликт. Согласно полицейским документам, 17-летний парень сказал, что у них разгорелся спор, и затем он бросил мяч в Моранта, попав ему в лицо.

Затем Джа подошел к нему и после некоторого раздумья ударил его "сжатым кулаком, повалив его на землю".

17-летний подросток утверждает, что Морант продолжал бить его, пока тот лежал на земле, а позже к нему присоединился еще один мужчина. Друг детства Моранта Давонте Пак также фигурирует в качестве ответчика.

Баскетболист в свою очередь заявил, что парень бросил в него мяч намеренно, вопреки тому, что он сказал, и "стал приближаться к нему, как-будто он хотел подраться".

Читай также: Очередная потеря Нового Орлеана: Зайон получил травму и пропустит три недели

Морант также сказал, что подросток "угрожал ему словесно", заявив, что "подожжет его дом", когда его уводили из собственности игрока.

После расследования дела сотрудники местной милиции 4 октября передали дело в районную прокуратуру. По данным полиции, окружной прокурор отказался от судебного преследования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис Джа Морант

Статьи по теме

Морант: Если бы не травмы, Мемфис выиграл бы серию у Уорриорз Морант: Если бы не травмы, Мемфис выиграл бы серию у Уорриорз
"Аквамен" продлил контракт с Мемфисом "Аквамен" продлил контракт с Мемфисом
Морант не пощадил юного фаната, вколотив через него "мельницу" Морант не пощадил юного фаната, вколотив через него "мельницу"
Минус 55 миллионов: Феррари прекратила сотрудничество с двумя спонсорами Минус 55 миллионов: Феррари прекратила сотрудничество с двумя спонсорами
Помочь журналистам

Видео

Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе
Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м
просмотров

Последние новости

Формула 114:35
Минус 55 миллионов: Феррари прекратила сотрудничество с двумя спонсорами
Европа14:02
Бавария предпочитает вернуть Нюбеля, но переговоры с Монако идут тяжело
Европа13:36
Травма ван Дейка оказалась хуже, чем предполагалось ранее
Европа13:14
Манчестер Юнайтед хочет арендовать голкипера Кристал Пэлас после потери Дубравки
Украина12:53
Срна посетит матч Челси - Манчестер Сити во время переговоров по Мудрику
Европа12:30
Челси - Манчестер Сити: прогноз на матч чемпионата Англии 05.01.2023
НБА12:23
Банкеро и Мюррей - лучшие новички НБА в декабре
Европа12:00
Абсолютный Усик, ЗМ для Месси и чемпионство Днепра-1: главные вопросы 2023 года
НБА11:49
У Моранта проблемы: лидер Мемфиса ударил 17-летнего парня - на него подали в суд
Европа11:48
Интер - Наполи: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK