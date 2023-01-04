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Баскетбол

Очередная потеря Нового Орлеана: Зайон получил травму и пропустит три недели

Очень невовремя лидер "пеликанов" отправился в лазарет.
Сегодня, 10:52
Зайон Уильямсон / Getty Images
Зайон Уильямсон / Getty Images

Форвард  Нового Орлеана Зайон Уильямсон получил травму во время недавнего матча против Филадельфии (111:120).

22-летнему игроку провели МРТ, после которой ему диагностировали растяжение правого подколенного сухожилия, передает ESPN. Команда заявила, что Уильямсон будет повторно обследован через три недели.

В этом сезоне Зайон сыграл в 29 из 37 возможных игр за Пеликанс. Он пропустил две игры в конце октября из-за ушиба поясницы и правого бедра. В середине ноября он пропустил три игры из-за ушиба правой ноги.

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Ближе к Рождеству Уильямсон пропустил три игры из-за протоколов охраны здоровья и безопасности.

В среднем по сезону Зайон Уильямсон набирает 26.0 очка, 7.0 подбора, 4.6 передачи и 1.1 перехвата за игру, бросая с почти 61% точностью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новый Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон

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