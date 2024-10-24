Звездный новичок Нового Орлеана сломал руку в первой же игре за команду

Не лучшее начало карьеры в составе Пеликанс для Деджонте Мюррея.

Защитник Нового Орлеана Деджонте Мюррей получил перелом левой руки в победном матче открытия сезона с Чикаго (123:111), сообщает ESPN.

Тесты после игры подтвердили травму 28-летнего баскетболиста, который выбыл из строя на длительный период времени.

В конце четвертой четверти Мюррей бросал трехочковый, когда на нем сфолил Зак ЛаВин.

Деджонте упал на паркет и начал держаться за левую руку. Он смог забросить два из трех штрафных, после чего ушел с площадки.

Breaking news: DeJounte Murray has fractured his hand. 🤚 pic.twitter.com/jpZGgmnFJx — SpursRΞPORT (@SpursReporter) October 24, 2024

В своем первом официальном матче за Пеликанс игрок набрал 14 очков, 8 подборов и 10 передач за 30 минут на площадке.

Напомним, что Деджонте Мюррей перешел в Новый Орлеан из Атланты в обмен на двух игроков и два драфт-пика.

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