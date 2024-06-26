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Баскетбол

Лидер сборной Литвы стал одной из целей Лейкерс

Команда хочет разгрузить Энтони Дэвиса, добавив к нему опытного центрового.
Сегодня, 14:21
Йонас Валанчюнас / Getty Images
Йонас Валанчюнас / Getty Images

После назначения Джей Джей Редика на пост главного тренера планы Лос-Анджелес Лейкерс на межсезонье начинают обретать форму.

Как сообщает BasketNews со ссылкой на журналиста Yahoo! Sports Джейка Фишера, "озерники" рассматривают возможность добавления в ростер опытного центрового, который будет играть вместе с Энтони Дэвисом.

Одной из потенциальных целей является будущий свободный агент из Нового Орлеана Йонас Валанчюнас. По информации источника, 32-летний игрок сборной Литвы планирует выйти на рынок свободных агентов.

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Калифорнийцев привлекает постоянство баскетболиста, который пропускал менее 10 игр за сезон последние три года.

При этом в прошлом сезоне он вышел в стартовом составе во всех 82 играх регулярки, в которых он набирал в среднем 12,2 очка, 8,8 подбора и 2,1 передачи.

Стоит отметить, что ни один литовский игрок никогда не представлял команды Лос-Анджелеса.

Из-за неопределенной ситуации с контрактом и предстоящим выходом на рынок свободных агентов капитан сборной Литвы пропустит квалификационный турнир Олимпиады-2024.

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