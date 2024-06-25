Новый тренер Лейкерс: Мне по**й на критиков, я хочу стать великим и выигрывать чемпионства

Джей Джей Редик сходу заявил о себе, как о том, кто не будет скромничать.

Минувшей ночью состоялась презентация Джей Джей Редика в качестве нового главного тренера Лос-Анджелес Лейкерс.

Его кандидатура подвергалась и продолжает подвергаться критике из-за того, что у него нет опыта работы в клубе НБА, что не помешало ему получить работу в одной из величайших франшиз лиги.

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Во время пресс-конференции Редик ясно дал понять, что не собирается развеивать слухи о своей некомпетентности.

"Мне действительно по**уй. Честно говоря, я хочу тренировать Лейкерс. Я хочу тренировать команду. Я не хочу ничего развеивать", - цитирует новоиспеченного тренера ESPN.

"Я хочу стать великим тренером в НБА. И я хочу выигрывать чемпионства. И я хочу, чтобы мои игроки максимизировали свою карьеру. Это все, что меня бл*ть волнует".

"I really don't give a f--k."



JJ Redick on misconceptions he's looking forward to eliminating as HC pic.twitter.com/QnxC4oi1Wn — Bleacher Report (@BleacherReport) June 24, 2024

Ранее стало известно, что Кливленд Кавальерс договорились о сотрудничестве с нынешним ассистентом Стива Керра в Голден Стэйт Ворриорз.

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