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Баскетбол

Миннесота Тимбервулвз подписали многолетнее продление с тренером

Крис Финч заслуженно получил новый контракт от организации, которая полностью в него верит.
Сегодня, 08:42
Крис Финч / Getty Images
Крис Финч / Getty Images

Миннесота Тимбервулвз договорились о четырехлетнем продлении контракта с главным тренером Крисом Финчем, сообщает ESPN.

Финч вывел "волков" в три плей-офф подряд за последние три сезона - впервые за 20 лет.

На пути к финалу Западной конференции, где Миннесота проиграла Далласу в пяти матчах, 54-летний наставник получил разрыв правого сухожилия надколенника.

Это произошло в результате столкновения с его подопечным Майком Конли, который влетел в него в победном четвертом матче серии с Финиксом в первом раунде.

Читай также: Все кончено? Томпсон и Уорриорз не ведут переговоры о продлении

Несмотря на некоторый скептицизм, Финчу удалось заставить работать пару бигменом в лице Руди Гобера и Карла-Энтони Таунса, показав лучшую в лиге эффективность защиты.

По данным ESPN Stats & Information, Тимбервулвз также были вторыми по защите кольца и вторыми по количеству набранных очков за игру в этом сезоне.

По итогам прошедшего сезона Финч стал финалистом в голосовании за звание Лучшего тренера НБА.

За четыре сезона Миннесота под руководством Криса Финча выиграла 160 матчей при 127 поражениях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз Крис Финч

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