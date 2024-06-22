Все кончено? Томпсон и Уорриорз не ведут переговоры о продлении

Даже если бы Клэй захотел подписать контракт, он бы не смог, ведь у него на руках нет никакого предложения от "воинов".

Клэй Томпсон и Голден Стэйт Уорриорз не ведут переговоры о заключении нового соглашения, сообщает журналист The Athletic Крис Слэйтер.

По информации источника, на руках у 34-летнего баскетболиста нет ни одного предложения, так как переговоры между сторонами были фактически заморожены.

Игрок и клуб не смогли договориться о зарплате: организация не собиралась соглашаться на сумму, которую требовал "снайпер".

Дело в том, что фронт-офис "воинов" сначала хочет разобраться с тем, как можно усилить ростер, после чего клуб смог бы понять, что можно предложить Томпсону.

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В связи с этим выход Томпсона на рынок свободных агентов, который откроется 1 июля, становится наиболее вероятным вариантом развития событий.

Стоит отметить, что Клэй всю свою карьеру в НБА провел в составе Голден Стэйт, который задрафтовал игрока под 11-м пиком на драфте 2011 года.

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