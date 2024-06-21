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Баскетбол

Филадельфия отказалась от варианта с подписанием Джорджа

76-ые решили сосредоточиться на других опциях.
Сегодня, 15:28
Пол Джордж / Getty Images
Пол Джордж / Getty Images

В последние несколько дней интерес Филадельфии к форварду Клипперс Полу Джорджу значительно снизился, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ожидается, что теперь Сиксерс переключат свое внимание на другие варианты. 76-ые считались главным фаворитом на подписание Джорджа, если он выйдет на рынок свободных агентов.

По информации журналиста, организация собирается быть агрессивной на рынке свободных агентов за счет гибкости в плане места под потолком зарплат, а также драфт-пиков накануне драфта НБА 2024 года.

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Пол Джордж и Клипперс по-прежнему не могут договориться о продлении контракта. Напомним, что у PG13 есть опция игрока на следующий сезон - если он ею воспользуется, 34-летний игрок заработает 48,7 миллиона долларов.

Ранее Пол Джордж заявил, что обмен Джеймса Хардена на старте прошедшего сезона сильно навредил Лос-Анджелес Клипперс.

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