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Баскетбол

Оклахома и Чикаго провели первый обмен межсезонья

Интересно, как этот трейд повлияет на игру обеих команд.
Сегодня, 00:43
Алекс Карузо / Getty Images
Алекс Карузо / Getty Images

Чикаго Буллз и Оклахома-Сити Тандер открыли межсезонье в НБА, проведя первый обмен.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, команды организовали прямой обмен баскетболистами.

Так, один из лучших защитников лиги Алекс Карузо присоединился к ОКС, а молодой свингмен Джош Гидди - к "быкам".

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У Карузо остался всего год по действующему контракту. За следующий сезон 30-летний игрок получит 9,89 миллиона долларов. В прошедшем сезоне он провел 71 матч, в которых набирал в среднем 10,1 очка, 3,8 подбора и 3,5 передачи.

Карузо будет иметь право на четырехлетнее продление контракта на сумму 80 миллионов долларов через шесть месяцев с даты этой сделки.

Гидди в свою очередь также вступит в последний год по контракту, по которому он заработает 8,3 миллиона. В 80 матчах прошедшего сезона 21-летний баскетболист набирал в среднем 12,3 очка, 6,4 подбора и 4,8 передачи.

Гидди имеет право вести переговоры о продлении новичка в качестве участника драфта 2021 года.

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