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Баскетбол

Редик согласился возглавить Лейкерс

Стороны подписали четырехлетний контракт.
Сегодня, 23:16
Джей Джей Редик / Getty Images
Джей Джей Редик / Getty Images

Лос-Анджелес Лейкерс договорились о сотрудничестве с бывшим игроком НБА и нынешним аналитиком ESPN Джей Джей Редиком, сообщает официальный сайт НБА.

Согласно многочисленным сообщениям, Редик подписал четырехлетний контракт с "озерниками". Сейчас он будет работать над тем, чтобы окружить себя опытными помощниками, которые присоединятся к нему в его тренерском штабе.

Стоит отметить, что Редик не имеет опыта работы главным тренером. Он завершил игровую карьеру в 2021 году, проведя 15 сезонов в НБА в составе шести команд.

Он начал работать аналитиком на ESPN вскоре после ухода из баскетбола. Редик был ведущим аналитиком во время Финала НБА 2024 года на канале ABC.

Напомним, что три месяца назад Джей Джей Редик запустил новый подкаст "Mind the Game" вместе со своим будущим подопечным ЛеБроном Джеймсом.

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Лейкерс занимались поиском тренера после того, как в мае с поста был уволен Дарвин Хэм, проработавший в Лос-Анджелесе два сезона.

В сезоне-2023/24 "пурпурно-золотые" финишировали на восьмом месте Западной конференции. Пройдя через плей-ин, ЛАЛ завершили постсезон в первом раунде плей-офф, уступив Денверу в пяти матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Джей Джей Редик

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