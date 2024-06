Редик согласился возглавить Лейкерс

Лос-Анджелес Лейкерс договорились о сотрудничестве с бывшим игроком НБА и нынешним аналитиком ESPN Джей Джей Редиком, сообщает официальный сайт НБА.

Согласно многочисленным сообщениям, Редик подписал четырехлетний контракт с "озерниками". Сейчас он будет работать над тем, чтобы окружить себя опытными помощниками, которые присоединятся к нему в его тренерском штабе.

ESPN Sources: JJ Redick has agreed on a four-year contract to become the next coach of the Los Angeles Lakers. Rob Pelinka offered job this morning and Redick’s started working on a staff to surround himself with experience. pic.twitter.com/G66eVFRALp