Новый Орлеан пытается избавиться от одного из своих звездных игроков

Новый Орлеан ищет варианты для обмена Брэндона Ингрэма в преддверии драфта НБА 2024 года.

Как сообщает Sports Illustrated, "пеликаны" предложили 26-летнего форварда Филадельфии и Хьюстону.

"В последние дни ходили слухи о том, что Пеликанс держат Ингрэма в торговых переговорах. И в одной из итераций упоминался гипотетический обмен Ингрэма на Алперена Шенгюна, но Рокетс не заинтересованы", - заявил журналист The Athletic Келли Ико.

"Источники в лиге сообщили, что Новый Орлеан также связался с Филадельфией по поводу возможного обмена Ингрэма".

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Желание Нового Орлеана избавиться от Ингрэма связано с недавним отказом давать игроку максимальное продление.

В прошедшем сезоне Брэндон Ингрэм принял участие в 64 матчах, в которых набирал в среднем 20,8 очка, 5,1 подбора и 5,7 передачи. У него остался всего год по контракту с Пеликанс - за сезон-2024/25 игрок получит 36 миллионов долларов.

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