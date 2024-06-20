Полиция возбудила уголовное дело в отношении экс-игрока и брата чемпиона НБА

Полиция Канады возбудила уголовное дело по факту букмекерского скандала, связанного с уже бывшим игроком НБА Джонтеем Портером, сообщает The Athletic.

Бюро расследований и правоприменения OPP установило, что уголовное расследование было оправдано после того, как оно завершило оценку нарушений ставок, связанных с играми Торонто Рэпторс.

Расследование OPP будет сосредоточено на матчах Рэпторс в Торонто 26 января 2024 года и 20 марта 2024 года. Министерство юстиции США уже предъявило обвинения четырем мужчинам в предполагаемых нарушениях правил ставок.

Это расследование является последним судебным разбирательством в отношении Портера.

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Ранее в этом месяце четверым мужчинам были предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана букмекерской компании за участие в предполагаемой схеме с участием 24-летнего баскетболиста.

Обвинения были предъявлены прокуратурой США в Восточном округе Нью-Йорка. Портеру не было предъявлено обвинение.

Федеральные прокуроры утверждали, что Портер вступил в сговор с четырьмя мужчинами, чтобы помочь им сделать ставку на его результаты во время матчей Торонто 26 января и 20 марта.

В апреле после собственного расследования НБА пожизненно дисквалифицировала брата чемпиона в составе Денвера Майкла Портера-младшего.

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