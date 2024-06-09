Бывший игрок НБА и брат чемпиона проходит лечение от игровой зависимости

В апреле этого года уже бывший форвард Торонто Рэпторс Джонтей Портер получил пожизненную дисквалификацию от НБА - баскетболист был признан виновным в нарушении правил относительно ставок.

Джефф Дженсен, государственный адвокат по расследованиям в Сент-Луисе, заявил, что брат чемпиона 2023 года в составе Денвер Наггетс Майкла Портера-младшего сотрудничает со следователями, а также проходит лечение.

"Джонтей — хороший молодой человек с сильной верой, которая поможет ему пройти через это. Он был в затруднительном положении из-за игровой зависимости. Он проходит курс лечения и полностью сотрудничает с правоохранительными органами", — цитирует адвоката ESPN.

Напомним, что НБА обнаружила, что Джонтей Портер делал ставки на матчи, в которых он не играл.

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При этом он также отказался участвовать хотя бы в одной игре, чтобы ставка принесла более 1 миллиона долларов человеку, который поставил на этот исход.

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